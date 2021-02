Domenica 28 febbraio, su Canale 5, dalle 21:30, andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Questa volta si sottoporrà al giudizio delle sfere Giulia Salemi. Sebbene nello spot pubblicitario del programma venga anticipato un confronto con l'ex fidanzato Abraham Garcia, la modella italo-persiana ha smentito. La 27enne ha precisato che il non incontro è una forma di rispetto verso l'attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli.

La versione dell'ex gieffina

Giulia Salemi, dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip, sarà ospite del talk condotto da Barbara D'Urso. La modella italo-persiana, su Instagram, ha fatto alcune precisazioni in merito alla sua ospitata.

Nel dettaglio, Giulia ha fatto riferimento allo spot pubblicitario di Live Non è la D'Urso. Nella clip in questione si parla di un confronto tra Salemi e l'ex fidanzata Abraham Garcia. La diretta interessata ha ringraziato la conduttrice campana per l'invito e perché mentre era nella casa di Cinecittà ha preso spesso le sue difese in merito ad alcune dinamiche. Poi, Salemi ha precisato: "Non ci sarà alcun tipo di incontro tra me e Abraham". L'ex gieffina ha spiegato che non vedrà il suo ex fidanzato né davanti né dietro le telecamere per un motivo ben preciso. Sebbene Giulia abbia riferito di non avere alcun problema con Abraham, ha affermato: "E' semplicemente una forma di rispetto per Pierpaolo". Dal momento che Pretelli si trova ad affrontare la finale del Grande Fratello Vip, Salemi ha ritenuto che non sia il caso avere un confronto con un suo ex fidanzato.

Infine, Giulia Salemi ha spiegato di avere fatto questa precisazione per tutti coloro che pensano male.

Abraham Garcia voleva riconquistare Giulia

Mentre Giulia Salemi era "reclusa" nella casa più spiata d'Italia, il suo ex fidanzato Abraham Garcia aveva dichiarato in un'intervista di volerla riconquistare. Il giovane, prima di rivedere la modella italo-persiana nel reality Super Shore, aveva incontrato la 27enne a Madrid.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Come riportato da Abraham, tra i due nacque subito una certa simpatia. A distanza di tempo, il diretto interessato aveva confidato che avrebbe voluto rivedere Giulia: "La penso sempre". Intervenuto a Live Non è la D'Urso il giovane, qualche settimana fa, ha confermato l'idea di riconquistare Salemi, nonostante abbia intrapreso una liasion con Pierpaolo Pretelli.

Abraham si è detto geloso della 27enne italo-persiana: "Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia".

In seguito alle dichiarazioni del modello iberico, è per questo che Giulia Salemi ha confidato di non volere avere alcun incontro con l'ex fidanzato: si potrebbero creare dei fraintendimenti che graverebbero su Pierpaolo Pretelli.