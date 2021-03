Ieri sera si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e, al centro dei riflettori, sono finiti anche dei tweet polemici pubblicati da Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, si è lasciata andare a uno sfogo social dove ha tirato in ballo Andrea Zelletta, criticando anche il "best of" di Pierpaolo, montato dagli autori del GF Vip e trasmesso durante l'ultima puntata di ieri sera.

La frecciatina di Giulia Salemi ad Andrea Zelletta per la finale del GF Vip

Nel dettaglio, Giulia ha fatto un elenco delle cose che ha affrontato da quando ha messo piede fuori dalla casa del GF Vip.

Tra queste, sottoporsi alle domande di Silvia Toffanin a Verissimo e affrontare le sfere di Live - Non è la D'Urso ma anche vedere andare in finale Andrea Zelletta.

"Visto andare in finale croccantino con il 3%" ha scritto polemica la Salemi sui social, quasi come se non avesse gradito il fatto che Andrea, pur non essendo molto forte dal punto di vista televisivo, sia riuscito ad accedere all'ultima puntata di questa edizione, partecipando alla finalissima.

La polemica di Giulia Salemi per la clip 'best moment' di Pierpaolo trasmessa al GF Vip

Del resto Giulia Salemi, tra tutte le concorrenti in gara quest'anno all'interno della casa del GF Vip, era sicuramente una delle più forti dal punto di vista social ed evidentemente non si aspettava di essere eliminata per "lasciare spazio" a persone che non riscuotono un grande successo al televoto.

Andrea non è stato l'unico destinatario dei suoi tweet polemici. Giulia, infatti, ha avuto da ridire anche nei confronti degli autori del Grande Fratello Vip per la clip dei "migliori momenti" che hanno realizzato per Pierpaolo Pretelli.

Giulia, senza troppi mezzi termini, non ha nascosto di non averla affatto gradita aggiungendo che ha trovato molto più emozionanti alcune clip che sono state realizzate dai fan in queste settimane.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La presunta frecciatina di Giulia Salemi ad Elisabetta Gregoraci

Non si esclude che, il motivo di tale critica mossa da Giulia nei confronti della clip montata dal Grande Fratello Vip, possa avere a che fare proprio con la presenza massiccia di Elisabetta Gregoraci, apparsa diverse volte nei filmati che racchiudevano l'esperienza di Pretelli all'interno della casa.

Polemiche a parte, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, Giulia e Pierpaolo non hanno perso tempo e hanno trascorso del tempo insieme come testimoniato dagli scatti che i due innamorati hanno pubblicato sui loro profili social. E così, adesso, i due giovani innamorati si apprestano a vivere la loro relazione lontani dagli occhi indiscreti.