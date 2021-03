Sono più di 300 le canzoni che Amadeus ha dovuto ascoltare prima di scegliere i "Big" di Sanremo 2021. A poche ore dalla prima serata, sul web circola l'elenco degli artisti che sarebbero stati esclusi dalla rosa dei 26 che si esibiranno fino al 6 marzo sul palco dell'Ariston. Albano ha confermato la sua estromissione dal cast del Festival in un'intervista, e lo stesso hanno fatto Federico Rossi e Morgan.

I cantanti ai quali è stato detto 'no' per Sanremo

Martedì 2 marzo inizierà la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la prima dopo la pandemia che ha colpito l'Italia e tutto il mondo circa un anno fa.

Mentre gli artisti in gara scaldano la voce in vista del debutto, alcuni siti di gossip riportano la lista dei "rifiutati", ovvero quei cantanti che avevano presentato un inedito ma che sono stati estromessi dalla rosa dei "Big".

Ad essere escluso dalla kermesse canora, è stato Albano Carrisi, che in una recente intervista ha precisato: "Tornando indietro, non lo rifarei. Non per il fatto che Amadeus abbia rifiutato la canzone, secondo me bisognerebbe rimandare tutto".

Tra i nomi che non figurano nell'elenco dei partecipanti alla manifestazione musicale di Rai 1, c'è anche quello di Federico Rossi. L'ex componente del duo Benji&Fede, infatti, era pronto ad esordire come solista (dopo lo scioglimento del "gruppo") sul palco dell'Ariston, ma il presentatore non ha considerato il suo brano all'altezza degli altri.

La lista dei 'rifiutati' a Sanremo 2021

Tra i 300 brani che Amadeus ha ascoltato prima di scegliere i 26 di Sanremo 2021, c'erano anche quelli di artisti che speravano di tornare in gara al Festival dopo un anno molto difficile e senza concerti.

Tra i cantanti che non sono rientrati nella rosa dei "Big", ci sono: i The Kolors, Mietta (fresca partecipante de Il cantante mascherato 2), Leo Gassmann (vincitore delle Nuove Proposte un anno fa), Pago (volto di Temptation Island, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show), Loredana Errore ("antagonista" di Emma Marrone ad Amici), i Jalisse, il rapper Mr Rain, Simona Molinari, Alex Britti, Dolcenera, gli Zero Assoluto, Mariella Nava, Claudio Lippi, Valeria Marini e Andrea Sannino.

Un altro cantautore che avrebbe voluto prendere parte alla 71esima edizione di Sanremo, è Morgan: il presentatore, però, l'ha estromesso dal cast e gli ha preferito Bugo, il collega col quale ha bisticciato l'anno scorso sul palco dell'Ariston.

Sorprese ed emozioni al Festival di Sanremo

Martedì 2 marzo Amadeus darà il via alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda consecutiva che conduce.

Esattamente come un anno fa, anche nel corso delle cinque serate previste ci saranno tanti interventi a sorpresa di Fiorello, "spalla" del presentatore e intrattenitore nei momenti di difficoltà.

Stasera si esibiranno 13 dei 26 "Big" in gara (gli altri debutteranno mercoledì 3 marzo) e l'apertura sarà affidata al vincitore dell'anno scorso, Diodato con il brano "Fai rumore".

La co-conduttrice della prima puntata sarà Matilda De Angelis e, come ampiamente anticipato, al teatro Ariston non ci sarà il pubblico per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Quella che sta per cominciare, sarà edizione inedita del Festival, quella alla quale avrebbero voluto partecipare tantissimi artisti per rilanciarsi dopo dodici mesi "neri" per chi lavora nella musica e con i concerti.

Fedez, che gareggia in coppia con Francesca Michielin, ha accettato di mettersi in gioco nella kermesse canora proprio per dare un segnale forte ai lavoratori dello spettacolo e per provare a far ripartire il suo "mondo".