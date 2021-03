La finalissima del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni: uno dei momenti che ha particolarmente emozionato i telespettatori è stato l'incontro tra Dayane Mello e sua figlia Sofia. La bambina avuta da Stefano Sala ha giurato amore eterno alla mamma.

'Cosa non farei per te'

Alfonso Signorini in occasione della finalissima del Reality Show ha fatto delle sorprese ai cinque concorrenti rimasti in gara. Arrivato il turno di Dayane Mello, la modella brasiliana ha ricevuto la visita del suo ex suocero Attilio Sala. Il signor Attilio si è complimentato con la 31enne per il percorso svolto all'interno della casa di Cinecittà: "Tutti ti amano".

Poi, l'uomo ha invitato la gieffina a seguirlo all'esterno della casa. Una volta uscita dalla porta rossa, Mello ha potuto riabbracciare la figlia Sofia. La bambina avuta da Stefano Sala è corsa incontro alla mamma: "Mamma mi sei mancata così tanto. Non ci lasciamo più, ti amo tantissimo".

Bubi (soprannome di Sofia) è stata protagonista di un momento ironico e tenero allo stesso tempo. Nel dettaglio, la figlia di Dayane ha informato la mamma di avere fatto un tampone per poterla vedere e abbracciare: "Cosa non faccio per te?" ha detto.

Prima di tornare nella casa di Cinecittà, Sofia è stata protagonista di un altro momento emozionante con la mamma. Sono intervenuti in collegamento il papà e il fratello maggiore di Dayane. Infine, Bubi ha chiesto alla mamma di dormire nello stesso lettone: "Non stiamo insieme tutta la notte, ma per sempre".

Pierpaolo riabbraccia il piccolo Leo

Come Dayane Mello anche Pierpaolo Pretelli dopo svariati mesi ha avuto la possibilità di vedere e riabbracciare suo figlio Leonardo. Alfonso Signorini ha invitato l'ex velino ad andare in confessionale, dove Pierpaolo ha trovato una busta con scritto: "Vuoi giocare con noi?".

Spinto dal conduttore ad andare all'esterno della casa di Cinecittà, Pretelli ha trovato il suo primogenito.

Dopo 170 giorni Leonardo ha regalato al suo papà un palloncino rosso a forma di cuore. Emozionatissimo per la sorpresa ricevuta, il gieffino ha chiosato: "Grazie Alfonso, non hai idea di quanto sognassi di vederlo". Per un momento Leonardo e suo papà hanno potuto giocare insieme. Quando l'ex velino stava per rientrare nella casa più spiata d'Italia, suo figlio gli è corso dietro per entrare con lui.

A quel punto il conduttore del reality show ha stemperato la situazione in modo ironico: "Leo ci vediamo per il Grande Fratello Vip 2025".