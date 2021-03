Il post puntata della finalissima del Grande Fratello Vip è finito al centro di una polemica. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno accusato i "vipponi" di avere festeggiato dietro le quinte senza distanziamento sociale e senza mascherine. A finire al centro del polverone mediatico anche i video postati da Tommaso Zorzi su Instagram.

L'episodio incriminato

Per tutta la durata della puntata Alfonso Signorini ha cercato di seguire il rigido protocollo imposto per arginare il contagio da coronavirus. Tuttavia, al momento della proclamazione del vincitore qualcosa è andato storto. In seguito al verdetto finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono corsi ad abbracciare il web influencer.

Ma non è tutto, dietro le quinte dello studio di Cinecittà i "vipponi" si sono lasciati andare tra baci e abbracci. Tommaso, una volta tornato in possesso del suo smartphone, ha avviato una stories di Instagram: "È la mia prima storia dopo il Reality Show, che emozione". Oltre a lui sono stati postati dei video in cui compaiono Giacomo Urtis molto vicino a Dayane Mello, Giulia Salemi che abbraccia il suo fidanzato Pierpaolo e la modella brasiliana. Elisabetta bacia e abbraccia Stefania Orlando mentre Tommaso abbraccia Maria Teresa Ruta. Insomma, ogni tipo di distanziamento sociale è saltato e tutti gli ex concorrenti non hanno indossato alcun dispositivo di protezione individuale. L'episodio non è affatto passato inosservato al web. Alcuni telespettatori del reality show hanno speso delle critiche nei confronti del post puntata.

La reazione del web

La festa dei "vipponi" è proseguita in hotel. Sui vari profili social degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, è possibile vedere i vari festeggiamenti in onore di Tommaso Zorzi.

A quanto pare le immagini viste, in un momento delicato come quello che sta affrontando l'Italia per via del coronavirus, hanno scaturito un polverone mediatico.

Un utente ha chiosato: "Vip baci, abbracci e feste e noi alle 22 tappati in casa". Un altro telespettatore ha postato una serie di scatti che ritraggono il momento del trionfo di Tommaso Zorzi, la didascalia recita così: "E Sanremo senza pubblico". Un altro utente si è domandato se Cinecittà fosse un luogo "Covid-free". Le immagini degli ex coinquilini della casa più spiata d'Italia che si sono abbracciati e baciati per tutto il tempo hanno diviso l'opinione pubblica.

Tuttavia, va fatta solo una piccola precisazione sulla polemica: chiunque fa parte del mondo dello spettacolo viene sottoposto regolarmente ad un rigido protocollo sanitario.