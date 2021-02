Le ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono state caratterizzata da clamorosi colpi di scena, tra cui quello legato alla squalifica immediata dal gioco di Alda D'Eusanio. Dopo aver pronunciato delle frasi di cattivo gusto e, a dir poco gravi, nei confronti di Laura Pausini, Mediaset e la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno scelto di procedere con l'espulsione definitiva dalla trasmissione senza dover attendere neppure la prossima puntata di lunedì 8 febbraio. Una scelta che non è stata comunicata ufficialmente davanti alle telecamere ai vari concorrenti, i quali sono stati informati dell'accaduto soltanto in confessionale e in casa hanno fatto finta di nulla.

Alda D'Eusanio è stata espulsa dalla casa del Grande Fratello Vip 5

Nel dettaglio, Alda D'Eusanio si era lasciata andare a delle affermazioni gravi nei confronti della vita familiare di Laura Pausini, affermando che la cantante avesse al suo fianco un uomo che la "crocchiava di botte".

Frasi molto gravi che hanno spinto Pausini e il suo compagno Paolo Carta ad intraprendere un'azione legale nei confronti della concorrente di questo GF Vip.

Mediaset, però, alla fine ha deciso di squalificarla definitivamente dalla trasmissione "per direttissima" senza attendere neppure la messa in onda della nuova puntata serale condotta da Alfonso Signorini.

I concorrenti del GF Vip fanno finta di nulla dopo l'espulsione di Alda

Alda, quindi, dopo essere stata chiamata in confessionale per il verdetto finale della produzione, è stata portata via dalla casa e non ha più avuto modo di vedere e salutare i suoi compagni di avventura di questa quinta edizione del reality show.

Ovviamente, però, in casa hanno subito notato l'assenza di Alda e si sono chiesti che cosa fosse successo. La produzione del GF Vip ha deciso di non comunicare ufficialmente la scelta finale fatta nei confronti della D'Eusanio ma ha chiamato tutti i Vipponi in confessionale per metterli al corrente dei fatti.

Il primo a scoprirlo è stato Tommaso Zorzi che, dopo essere uscito dal confessionale, ha subito informato Stefania Orlando ma le ha chiesto di "non dire niente".

Lunedì 8 febbraio la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip su Canale 5

E, in effetti, dopo essere stati informati in confessionale, i concorrenti del GF Vip hanno fatto finta di nulla, proprio come se non fosse successo nulla in merito all'espulsione immediata di Alda D'Eusanio dalla casa.

Di sicuro, però, tale argomento sarà affrontato nel corso della prossima puntata serale del reality show di Signorini in programma lunedì 8 febbraio in prime time su Canale 5.