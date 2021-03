Guendalina Tavassi dopo avere annunciato l'addio al marito Umberto D'Aponte, su Instagram ha fatto chiarezza in merito ad alcuni punti. L'opinionista Mediaset ha spiegato che tra lei ed il padre dei suoi figli ci sarà sempre rispetto, ma non c'è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. Come riferito dalla diretta interessata, il matrimonio è giunto al capolinea dopo una serie di episodi che l'hanno portata a perdere la fiducia.

Le dichiarazioni di Guendalina

Tramite una storia di instagram, Guendalina Tavassi ha dato adito ad un duro sfogo. Dopo avere annunciato la fine del matrimonio con Umberto D'Aponte, alcuni follower l'hanno invitata a tornare insieme al marito.

La diretta interessata ha spiegato che forse a qualcuno non è chiara la situazione: "Ho i miei buoni motivi per avere fatto questa scelta".

Tavassi ha precisato che non torna sui suoi passi solamente perché lo vogliono i suoi estimatori. Con tono piccato Guendalina ha chiosato: "Vi ho già detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace". La 35enne ha riferito che ad un certo punto si perde la fiducia e la stima.

'Non è detto che se rido mi faccia piacere'

Nel proseguo del suo sfogo Guendalina Tavassi ha precisato che Umberto è una persona straordinaria come padre e come amico. Dal punto di vista sentimentale, però, i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. A tutti coloro che hanno accusato la 35enne di non fare più ridere senza il marito, la diretta interessata ha precisato di essersi fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo quando era single.

Dunque, chi non riesce ad apprezzarla può tranquillamente togliere il follow su Instagram.

Guendalina Tavassi ha anche spiegato che, se oggi ride e scherza con D'Aponte non significa nulla: "Non è detto che se rido mi faccia piacere tutto questo".

La verità sui filmini privati

In una seconda storia di instagram Guendalina Tavassi ha fatto chiarezza sui filmini privati spuntati sul web.

La 35enne romana ha spiegato che è una cosa che avviene in tutte le coppie per rendere un po' più piccante la sfera sentimentale. Come affermato dall'opinionista Mediaset, sul telefono erano presenti anche altri video che fortunatamente non sono stati diffusi. Guendalina ha confidato che lei e Umberto hanno provato a recuperare la loro storia d'amore fino a pochi mesi fa, ma invano.

La stessa Tavassi ha riferito che chiunque la conosca sa benissimo che da circa un anno non dormiva più con il marito per via di un episodio accaduto che non ha rivelato.

Infine, la 35enne non ha messo in dubbio i sentimenti che l'ex marito prova per lei. Tuttavia, Guendalina non sembra essere disposta a tornare sui suoi passi: "Ho bisogno di pensare alla mia serenità e a quella dei nostri figli".