Per i personaggi de Il Paradiso delle signore sono in arrivo delle novità. Alcuni cambiamenti erano già stati anticipati settimane fa e adesso diventeranno realtà. La soap in onda su Rai1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:55 si appresta ad approfondire un nuovo personaggio che farà il suo ingresso nella puntata del 12 marzo e che il pubblico conoscerà meglio nella settimana dal 15 al 19 marzo.

La new entry é Dante Romagnoli, il cugino di Fiorenza Gramini rientrato da New York. Le anticipazioni rivelano che l'uomo proporrà a Vittorio un grosso affare che potrebbe essere vantaggioso per il Paradiso.

Nel frattempo Marta cambierà idea e non si presenterà alla cena a Villa Guarnieri. Intanto Ernesta e Gloria si incontreranno e si capirà che le due donne si conoscono da tempo. Giuseppe, invece, prenderà parte ad un losco affare.

Anticipazioni Il paradiso delle signore puntate dal 15 al 19 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 15 al 19 marzo rivelano che Silvia deciderà di trasferirsi definitivamente a Parigi dalla figlia Nicoletta e dalla piccola Margherita e lo comunicherà a zia Ernesta che prenderà una decisione importante per sé e per la nipote Stefania. La donna dirà alla ragazza che ha intenzione di tornare a vivere a Lecco e lei dovrà seguirla.

Nel frattempo, al Circolo tutta l'attenzione sarà rivolta al cugino della vicepresidentessa Fiorenza Gramini, tornato da New York ed eroe del momento.

Si tratta di Dante Romagnoli che ha sventato il tentativo di furto avvenuto nelle scorse puntate. L'uomo si presenterà a Vittorio e gli proporrà di estendere la vendita degli abiti del Paradiso anche negli Stati Uniti e Conti rimarrà colpito dalla proposta.

IntantoMarta comunicherà al marito l'intenzione di tornare a Milano, salvo poi cambiare idea il giorno seguente, quando gli dirà di aver deciso di restare a Parigi.

Facendo così, eviterà di presenziare alla cena organizzata a Villa Guarnieri.

Intanto Giuseppe si farà convincere a prendere parte al losco piano di Girolamo. L'uomo si farà abbindolare dalla promessa di guadagnare molto denaro.

Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 15 a venerdì 19 marzo: Ernesta incontra Gloria

Sempre nella puntate in onda dal 15 al 19 marzo ci saranno degli sviluppi nella decisione di Ernesta di abbandonare Milano e ciò porterà a un incontro inaspettato.

La donna dovrà confrontarsi con la reazione di Stefania che non prenderà bene l'idea di tornare a Lecco, abbandonando le amiche e il lavoro al Paradiso delle signore. La ragazza, presa dallo sconforto, si confiderà con Gloria Moreau e le parlerà della morte di sua madre. Queste confidenze colpiranno nel profondo la capocommessa che deciderà di incontrare Ernesta. Dall'incontro tra le due sarà evidente che si conoscono da tempo. Dopo questo confronto, la zia di Silvia permetterà a Stefania di rimanere a Milano e andare ad abitare con Irene, Anna e Maria.

Intanto, le cose tra Marcello e Ludovica si complicheranno. I due, infatti, saranno sollevati per essersi liberati del Mantovano e decideranno di non frequentarsi più. Tuttavia, anche se cercano di stare lontani, il barista e la giovane continueranno a pensare l'uno all'altra.

Trama delle puntate de Il paradiso delle signore, settimana dal 15 al 19 marzo: Dante parte

Anche il nuovo arrivato, come accade per altri personaggi, nasconde qualcosa. Stando alle anticipazioni, infatti, Dante Romagnoli deciderà temporaneamente di lasciare Milano e dirà alla cugina Fiorenza che si tratta di un viaggio di lavoro. In realtà non si tratta di questo e la vicepresidentessa del Circolo scoprirà che lui le ha raccontato una bugia. La donna ne avrà la prova quando troverà casualmente l'agenda dell'uomo.

Nel frattempo Umberto comunicherà a Cosimo che il loro affare sui terreni edificabili rischia di andare in fumo. Bergamini potrebbe risentirne economicamente e riferirà l'accaduto a Federico. Dopo la conferma da parte di Guarnieri del salto dell'accordo stipulato in precedenza con il defunto Arturo, Cosimo non saprà come risolvere la situazione.