Per la gioia dei telespettatori, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore due personaggi torneranno ad essere una coppia. Si tratta di Marcello e Roberta, la cui separazione era stata mal digerita dai tanti fan della soap. La notizia è stata anticipata dall'attore che interpreta Barbieri, Pietro Masotti. In una recente intervista il volto di Marcello ha dichiarato che il barista andrà a Bologna e si ricongiungerà con l'ex commessa. Inoltre, l'attore ha precisato che il personaggio di Roberta, invece, non tornerà nella soap. Dunque, dopo aver cercato di proteggerla, fingendo di non essere più interessato a lei, Marcello avrà l'opportunità di rimediare, spiegandole il motivo per cui l'abbia allontanata.

Pietro Masotti smentisce il ritorno di Roberta ne Il Paradiso delle signore

La decisione di Marcello Barbieri di allontanare Roberta ha portato all'inevitabile separazione della coppia e ciò non é piaciuto ai fan. Come i telespettatori sanno, il barista sarebbe dovuto partire per Bologna con la giovane ingegnere. Tuttavia, per i problemi causati dal losco Sergio Castrese, Barbieri ha preferito fingere di non voler stare con lei. Questo comportamento ha spinto Pellegrino a partire da sola. Nelle prossime puntate Marcello rimedierà all'errore e raggiungerà Roberta a Bologna. Lo ha rivelato Pietro Masotti, interprete di Barbieri. In un'intervista l'attore pugliese ha anticipato che i due si ritroveranno. Inoltre, ha smentito il possibile ritorno della collega che veste i panni dell'ex Venere del Paradiso, Federica De Benedittis.

"Il ritorno di Roberta al momento non é previsto nella sceneggiatura" ha dichiarato Masotti. Peraltro, si tratta di una rivelazione confermata diversi mesi fa dall'attrice che sarà impegnata in altri progetti. Infine, l'interprete di Barbieri ha concluso dicendo "Sará Marcello ad andare a Bologna in cerca di risposte".

Anticipazioni Il paradiso delle signore: prima di partire Marcello dovrà liberarsi del Mantovano

Prima che Marcello decida di raggiungere Roberta a Bologna, dovrà risolvere la questione aperta con il Mantovano. Le anticipazioni dall'8 al 12 marzo rivelano che Barbieri escogiterà un modo per liberarsi di Castrese. Attualmente il delinquente sta causando problemi non solo al barista, ma anche a Ludovica Brancia.

Anche se quest'ultima sarà dubbiosa sulla riuscita del piano, Marcello deciderà di attuarlo. Il giovane cercherà di incastrare il malvivente facendo in modo che venga colto in flagrante durante un furto al Circolo. Marcello riuscirà finalmente a liberarsi del Mantovano? Non si sa ancora nulla su come finirà la vicenda con Castrese, ma prossimamente Barbieri partirà per Bologna e ciò significa che in qualche modo riuscirà nel suo intento.