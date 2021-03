Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle signore sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 marzo, Silvia prenderà un'importante decisione: la donna deciderà di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi, poiché vorrà rimanere al fianco di Nicoletta e Margherita, poi comunicherà la notizia attraverso un telegramma. Nel frattempo Stefania sarà assai turbata e non vorrà accettare la decisione della Zia Ernesta, così cercherà una soluzione, mentre Giuseppe si troverà immischiato in un piano molto rischioso. In seguito Sofia non riuscirà a gestire il lavoro e penserà di lasciarlo definitivamente.

Vittorio, invece, avrà una bella sintonia con Dante Romagnoli e deciderà di fare affari insieme a lui. Marcello, intanto, non farà altro che pensare a Ludovica, ma la cosa sarà reciproca.

Silvia decide di lasciare Milano

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Silvia annuncerà tramite un telegramma che si trasferirà definitivamente a Parigi, per stare accanto alla piccola Margherita e a Nicoletta. Nel contempo al Circolo, l’attenzione sarà rivolta tutta per Dante Romagnoli, l’uomo sarà riuscito a bloccare il tentativo di furto del Mantovano. Più tardi Ernesta deciderà di tornare a Lecco insieme a Stefania, ma la donna non la prenderà affatto bene. Successivamente Umberto annuncerà a Cosimo che il loro affare rischierà di saltare e che potrebbe avere gravi conseguenze economiche per Bergamini.

Marcello pensa a Ludovica

Ludovica e Marcello saranno ormai lontani, ma i due continueranno a pensare l’una all’altro costantemente. Intanto la convivenza tra Irene, Maria e Anna proseguirà senza troppi problemi, mentre Vittorio sarà ormai certo di fare affari con Dante Romagnoli, con il quale avrà una grande complicità. In seguito Stefania si ritroverà costretta ad accettare la decisione della Zia Ernesta, mentre Giuseppe sarà implicato in uno strano piano del suo compare, con lo scopo di guadagnare una grossa somma di denaro.

Nel frattempo Marta scoprirà che Vittorio ha intenzione di fare affari con Dante, ma la donna non sarà troppo felice per la novità, anzi sembrerà indifferente.

Sofia vuole lasciare la pasticceria

Marcello continuerà a pensare a Ludovica, ma non saprà come comportarsi, mentre Sofia minaccerà di lasciare la pasticceria, poiché non riuscirà a sopportare il troppo lavoro degli ultimi tempi.

Più tardi Ernesta troverà un buon compromesso con Stefania e accetterà il fatto che la donna rimanga a Milano insieme alle ragazze. Infine si scoprirà che tra Marta e Dante c’è stato qualcosa in passato, rimasto nascosto finora.