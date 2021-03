Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata che verrà trasmessa mercoledì 10 marzo 2021 sarà ricca di imprevisti. L'abito ispirato alla moda londinese, realizzato da Gabriella, riceverà tantissime critiche dalla stampa. Dopo aver posato come modella dell'abito "incriminato", Irene litigherà pesantemente con il padre. Quest'ultimo sarà contrario al fatto che la figlia indossi questo capo innovativo. Alla luce della diminuzione della clientela al Paradiso, Vittorio cercherà un modo per salvare la reputazione del suo negozio. Il dottor Conti penserà di rilasciare un'intervista insieme alla stilista, per difendere la collezione.

Intanto Marcello penserà a una strategia per incastrare il Mantovano.

Irene litiga con il padre a causa dell'abito "british"

Nel corso dell' episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 10 marzo 2021, Marcello e Ludovica continueranno ad essere perseguitati dal Mantovano. Da una parte il giovane Barbieri, ha perso Roberta, la donna che amava, a causa delle minacce del delinquente. Successivamente anche la contessina Brancia è stata coinvolta negli affari di Sergio Castrese. Ludovica intanto si sarà pentita di aver consegnato la sua valigetta a Marcello, e temerà che si sia cacciata in un grosso guaio in quanto, da un momento all'altro, tutta la città potrebbe apprendere che è sul lastrico. Fatto sta che il Mantovano sarà sempre più pericoloso, ha già aggredito Brancia ed ha anche minacciato il giovane Barbieri di incendiare la Caffetteria.

Il povero Salvatore, dopo aver assistito alle intimidazioni del delinquente, inizierà a preoccuparsi seriamente e penserà di non avere via d'uscita da questa brutta storia. Intanto Irene continuerà a fare da modella per pubblicizzare l'abito "british" della stilista Rossi. Purtroppo il capo ispirato alla moda londinese riceverà tante critiche dalla stampa, perfino il padre della signorina Cipriani non vorrà che la figlia indossi un vestito così "corto".

La Venere infatti, dopo aver litigato con il padre, si confiderà con Rocco.

Vittorio rilascia un'intervista per risollevare l'atelier

Le trame della puntata del 10 marzo rivelano nel dettaglio che al grande magazzino i clienti diminuiranno a vista d'occhio. Il dottor Conti sarà angosciato ma cercherà di reagire: penserà di rilasciare un' intervista insieme a Gabriella, con lo scopo di difendere il lavoro svolto.

Vittorio riunirà così tutte le donne e le inviterà a raccontare la propria opinione sull'abito innovativo. Nel frattempo il giovane Barbieri penserà ad un modo per mettere con le spalle al muro il Mantovano. A Marcello verrà in mente una strategia affinché Sergio Castrese venga denunciato dalle autorità e quindi arrestato. Il piano prevedrà che il criminale venga beccato nel momento in cui starà compiendo un furto al Circolo, in seguito ad una raccolta fondi per beneficienza. A non appoggiare le idee di Marcello sarà Ludovica, che penserà di non poter riuscire ad incastrare il delinquente.