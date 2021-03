A due giorni dalla messa in onda dell'intervista di Harry e Meghan Markle nel salotto di Oprah Winfrey, le polemiche non si placano. Intervenuto a Good Morning Britain, il commentatore reale Robert Jobson ha definito le dichiarazioni dei duchi di Sussex molto dannose per la famiglia reale.

Le parole di Jobson

Come riportato da Robert Jobson, l'intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle ha sollevato una serie di ombre sulla famiglia reale. Le affermazioni dei duchi di Sussex hanno lasciato intendere che tra i reali ci sia un velo di razzismo, di insensibilità e di chiusura a tutto ciò che risulta essere contemporaneo.

A detta del commentatore reale, chi conosce bene la regina Elisabetta sa bene che la royal family non è affatto come è stata dipinta dai due coniugi nel salotto di Oprah Winfrey. A Good Morning Briatain, Jobson ha riferito di non avere mai visto nulla di così grave fino ad oggi: "Penso che questa intervista sia la più dannosa di sempre per la famiglia reale". Ma non è tutto, il commentatore reale ha tirato in ballo anche la prima moglie del principe Carlo: "Penso che sia ancora più dannosa dell'intervista della principessa Diana".

Harry è il sesto in linea di successione per il Trono

La critica non nasce solamente dalle dichiarazioni rilasciate, ma anche nel modo e nel momento in cui è avvenuta: il principe Filippo infatti, si trova attualmente ricoverato in una clinica privata per un problema di salute.

Come spiegato da Jobson, ai "piani alti" della royal family avrebbero perso le speranze con Harry e Meghan: "Non c'è più niente da fare". Sebbene la regina Elisabetta sia intenzionata a chiudere ogni tipo di rapporto con i duchi di Sussex, non può farlo del tutto. Il commentatore reale ha infatti sottolineato che, Harry è il sesto in linea di successione per il trono reale.

Nel caso accadesse qualcosa al principe Carlo e al principe William, il trono spetterebbe al piccolo George. Jobson ha commentato la situazione in maniera critica: "È accettabile? Se non fosse all'altezza, lo farebbe il principe Andrew. Non è accettabile".

La famiglia reale in silenzio

Secondo il pensiero di Robert Jobson, la famiglia reale dovrebbe sistemare una volta per tutte le situazione legata ai duchi di Sussex.

Come? Togliendo ogni titolo e vincolo ai due coniugi. Dunque, Harry e Meghan Markle dovrebbero diventare due persone "normali".

Nel frattempo, la royal family non ha ancora replicato all'intervista rilasciata da Oprah Winfrey. Al momento non è chiaro quale sia la mossa della regina Elisabetta. Fino ad oggi, a Buckingham Palace si è sempre cercato di mettere a tacere ogni tipo di polemica.