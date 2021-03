La soap de Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere i telespettatori italiani. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che il nuovo episodio, in onda lunedì 22 marzo 2021, sarà caratterizzato da inaspettate rivelazioni. Dante, non avendo altra scelta, ammetterà all'ex vice presidentessa Gramini di essere arrivato dagli Usa per rivedere la giovane Guarnieri. Nel frattempo Gloria inizierà ad affezionarsi sempre di più a Stefania, quasi non pensando che sia una delle sue Veneri. Gli affari per il dottor Conti andranno a gonfie vele: i capi a marchio Paradiso potranno essere venduti anche in America.

Grazie all’intercessione del signor Romagnoli, Vittorio potrà espandere gli orizzonti e a tal proposito chiederà ai suoi dipendenti maggiore coesione e senso di responsabilità.

Gloria si lega sempre di più a Stefania

Durante la centoundicesima puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa lunedì 22/3, il signor Amato cercherà di pianificare la sua strategia, in seguito alla proposta ricevuta dal suo amico Girolamo. Quest’utimo avrà promesso a Giuseppe di guadagnare molti soldi facilmente. Il marito di Agnese non ci penserà mezza volta ed entrerà nel mirino dell’amico siciliano. Girolamo inoltre sarà l’unica persona a sapere quanto realmente accaduto a Giuseppe, durante la sua permanenza in Germania. L'uomo continuerà a stupirsi del fatto che Giuseppe sia stato ripreso in famiglia come se nulla fosse.

Nel frattempo al grande magazzino, Gloria sarà sempre più legata a Stefania. La signorina Moreau inizierà a non considerare più la signorina Colombo solo come una delle sue Veneri. Sarà evidente che la capo-commessa avrà un occhio di riguardo per Stefania e cercherà di indagare sul suo trascorso, le sue amicizie, i suoi amori.

La rivelazione di Romagnoli

Le trame de Il Paradiso delle Signore, trasmesse lunedì 22 marzo 2021, rivelano nel dettaglio che, grazie all’affare proposto da Dante Romagnoli, gli investitori americani vorranno firmare il contratto per iniziare a collaborare con l’atelier. Questo avvenimento sarà un trampolino di lancio per il futuro del Paradiso. Il marchio italiano potrà essere venduto negli Usa e Vittorio potrà ampliare così i suoi orizzonti.

Il direttore dell’atelier chiederà quindi maggiore coesione al suo staff. Vorrà che tutti i dipendenti collaborino con grande professionalità affinché i capi in America potranno ottenere un successo strepitoso. Nel frattempo al Circolo il signor Dante Romagnoli sarà con le spalle al muro: prenderà la decisione di rivelare alla cugina Fiorenza la ragione del suo rientro in Italia: l’uomo sarà arrivato da New York per rivedere Marta Guarnieri.