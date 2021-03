Tempi difficili per Cosimo Bergamini nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni rivelano infatti che Umberto spegnerà l'ultima speranza legata alle sue finanze. A nulla servirà l'aiuto di Federico - sebbene influente su Guarnieri - e di Vittorio.

Il legame di Marta e Dante rischia di venire scoperto a causa di Fiorenza che, desiderosa di vendetta nei confronti di Adelaide, rischia di rivelarle ogni cosa. Vittorio, completamente ignaro di tutto ciò, sembra non avere altro in testa che l'importante affare in ballo proprio con Romagnoli, che lo porterà a far conoscere l'atelier anche in America.

Il Paradiso delle Signore, le nuove trame

Nella puntata del 23 marzo 2021 ci sarà aria di festa al grande magazzino. Stefania sta per compiere gli anni e le sue amiche e colleghe vogliono organizzarle una bella festa. La giovane Colombo è al settimo cielo per aver ottenuto il permesso da parte di zia Ernesta di restare a Milano, per giunta in autonomia. Per lei è davvero l'inizio di una nuova ed entusiasmante vita.

Il primo compleanno milanese di Stefania deve essere speciale e così Maria, Irene e Anna chiedono l'aiuto anche di Paola e Sofia, alle quali si unisce anche Gabriella. La novella sposa non sa che di lì a breve sarà travolta da eventi drammatici.

Nel frattempo, Giuseppe porta avanti il suo piano e non vuole assolutamente lasciar perdere.

In ballo ci sono troppi soldi e la possibilità di racimolare un bel gruzzolo senza fare nemmeno fatica. Agnese continua a fidarsi di lui e se ne dovrà pentire al più presto. L'idea di lasciare Armando per dare una seconda possibilità al marito non è stata poi così vincente.

Cosimo rischia il fallimento, Il Paradiso delle Signore spoiler

Umberto sarà portatore di nefaste notizie: l'affare immobiliare è saltato e Cosimo ha speso tantissimi soldi per i terreni a vuoto.

Bergamini è a terra, rischia di perdere tutto. Purtroppo, nemmeno l'intervento di Vittorio e Federico riesce a cambiare la situazione.

Mentre Bergamini pensa a come non far trapelare la sua preoccupazione a Gabriella, Fiorenza medita vendetta ai danni di Adelaide. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la vicepresidentessa sarà sul punto di farsi scappare che Dante è arrivato a Milano per rivedere Marta e che i due hanno condiviso qualcosa di molto importante a New York.

Infine, nella puntata che andrà in onda martedì 23 marzo 2021 su Rai 1, arriverà l'intermediario che avrà un ruolo fondamentale nel losco intreccio che lega Girolamo e Giuseppe. Il signor Amato si è infilato in un guaio molto più grosso di quanto possa solo immaginare e Agnese ne è all'oscuro.