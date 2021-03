La puntata 116 de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo inaugura una nuova settimana di programmazione su Rai 1 alle 15.55. Tutti gli episodi della soap possono essere rivisti dopo la messa in onda su RaiPlay. Gabriella è riuscita a superare il momento di crisi che aveva investito il grande magazzino causato dal vestito in stile british giudicato troppo compromettente dalla Milano più bigotta. Grazie alla perseveranza di Vittorio e alla bravura indiscussa della bella Rossi, il Paradiso è tornato alle vecchie glorie.

Mentre la novella sposa si prende i dovuti meriti, Giuseppe continua a ingannare Agnese e Salvatore.

La sua idea è quella di ottenere un bel po' di soldi da Salvatore da poter usare per dare il via al suo losco piano in combutta con Girolamo.

Il Paradiso delle Signore 5 episodio 116, la trama

Giuseppe, da quando è arrivato a Milano, è riuscito a ingannare per bene Agnese, tanto da farle venire i sensi di colpa per la sua storia d'amore con Armando. La signora Amato, fedele ai valori della famiglia, ha così deciso di dare una seconda possibilità al suo matrimonio, senza immaginare che Giuseppe non sia così diverso da come lo aveva lasciato.

Amato ha persino ammorbidito la posizione di Salvatore, che ha avuto con lui grossi scontri. Giuseppe sta per convincerlo a concedergli un prestito, anche se non ha rivelato come realmente spenderà quei soldi.

Ben presto Agnes e Salvo si pentiranno di avergli dato fiducia.

Vittorio fa da padre a Pietro e Serena

Come rendono noto le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5, Conti sarà sempre più legato a Serena e Pietro. Ormai lo considerano un padre da quando non c'è più Edoardo. Per dimostrargli tutto il suo affetto, la dolce bimba dedica il tema per la festa del papà proprio a Conti.

Beatrice ne è commossa.

Al grande magazzino è pronto il lancio della nuova collezione e Gabriella è al settimo cielo. La stampa la tiene d'occhio dopo quanto successo e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti. La talentuosa Rossi non vuole che si pensi sia solo merito suo e così propone a Maria di fare un'intervista.

Adelaide contro Dante, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Vittorio non sa che Dante e Marta hanno un legame profondo ormai da molto tempo. Adelaide però conosce la verità e non perde tempo per difendere la nipote. Decide così di affrontare l'ambiguo Romagnoli.

Gli spoiler Il Paradiso delle Signore relativi alla puntata che andrà in onda lunedì 29 marzo su Rai 1 in prima visione assoluta svelano che Adelaide avrà un faccia a faccia con Dante nel corso del quale gli intimerà di lasciare in pace Marta, se non vuole che siano guai. Romagnoli però non la ascolterà affatto.