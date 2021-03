Gabriella e Salvatore ancora uniti nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni raccontano che il momento difficile tra la bella Rossi e Cosimo sarà l'occasione per farli riavvicinare. Nella puntata di giovedì 8 aprile ansia per Marcello, che verrà convocato in questura per una deposizione. Adelaide invece manda un medico a casa di Vittorio, angosciata per le sue condizioni di salute precarie dopo l'incidente. Di seguito, la trama dettagliata dell'episodio.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Marcello rischia la prigione

Castrese è fuori gioco ma non del tutto. La sua presenza è ancora forte nella vita di Barbieri, tanto da farlo convocare in questura per una deposizione.

Anche se sotto ricatto, gli ha comunque dato manforte nelle sue malefatte. Ludovica è preoccupata, che ne sarà di Marcello? Atmosfera meno tesa e decisamente più allegra tra le Veneri, che terminano con impegno lo striscione per sostenere la squadra calcistica del Paradiso. È una meraviglia.

Luciano scrive una lettera a Vittorio

Anche se distante, il ragionier Cattaneo fa sentire la sua presenza. Scrive una lettera molto commuovente a Vittorio, che lo fa riflettere molto. Adelaide prova a ricucire i rapporti con Conti, ma senza alcun risultato. Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore ci sarà un altro giallo: dei capi molto preziosi del grande magazzino spariranno nel nulla. Chi sarà il responsabile di questo furto? Vittorio finirà nei guai.

A complicare le cose, anche il suo stato di salute non buono dopo l'incidente.

Gabriella e Salvatore, nostalgia d'amore

Salvo è stato il primo amore di Gabriella e, come si dice, il primo amore non si scorda mai. Cosimo è però suo marito e con lui sta affrontando un momento molto difficile. Bergamini è quasi sul lastrico e lei ha la lettera di Arturo che potrebbe cambiare ogni cosa, mettendo Umberto con le spalle al muro.

Salvatore è invece preoccupato per Giuseppe. Sente che non è stato sincero fino in fondo con la richiesta del prestito. Sarà così che in questa triste circostanza e in questo intreccio di eventi, Salvatore e Gabriella si incontreranno di nuovo scoprendosi molto vicini. Inevitabile ripensare alla loro storia d'amore, finita non per colpa loro ma per strani scherzi del destino e una lettera arrivata troppo tardi nelle mani giuste.

Infine, nella puntata di giovedì 8 aprile, Adelaide manderà un medico a casa di Vittorio. Conti non starà affatto bene anche se tenterà di nasconderlo a tutti e la contessa vorrà sincerarsi delle sue condizioni di salute. Il bel gesto della contessa sarà però preso in malo modo da Conti, che le ribadirà di non intromettersi più nella sua vita.