La soap de Il Paradiso delle Signore non smette di sorprendere i telespettatori. Le prossime puntate saranno alquanto sorprendenti e prevederanno l'arrivo di personaggi inediti. Dopo la verità, che presto salterà fuori, circa la relazione tra Marta e Dante, si aprirà una parentesi che sembrerà portare alla memoria le romantiche storie del cinema degli anni sessanta. Al grande magazzino milanese farà ingresso un ragazzo affascinante di nome Nino, che verrà colpito dalla bellezza della signorina Vianello. A interpretare questo personaggio sarà Luca Grispini e come confermano le anticipazioni, per Dora sarà amore a prima vista.

La ragazza cercherà di avvicinarsi a lui, ma con il passare dei giorni capirà che il ragazzo non potrà offrirle la vita che ha sempre desiderato.

Colpo di fulmine per Dora Vianello

Le trame della soap de Il Paradiso delle Signore rivelano che molto presto la vita di Dora subirà una svolta. Molto spesso la giovane Venere, parlando con le sue colleghe, non ha fatto altro che fantasticare sul suo futuro, chiedendosi se arriverà mai il suo principe azzurro. Molto presto per Dora, il "vero amore" sarà in procinto di prendere forma. La signorina Vianello, come si vedrà nei prossimi episodi, avrà a che fare con un inedito cliente. Si tratterà di Nino, e per la commessa sarà un vero e proprio colpo di fulmine. Puntata dopo puntata i due avranno modo di conoscersi meglio e purtroppo si scoprirà che il ragazzo non potrà dare a Dora ciò che ha desiderato per tutta la vita.

A interpretare il ruolo di Nino, all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore è Luca Grispini, giovane attore, apparso in diverse soap come Skam Italia.

Vittorio affronta Dante

Un altro personaggio che ha destabilizzato le vite di alcune importanti famiglie della fiction è stato Dante Romagnoli. Il cugino di Fiorenza che è arrivato in Italia con uno scopo ben preciso: riprendersi Marta Guarnieri.

Sembrerebbe che tra i due c'è stata una piccola relazione e che Dante non abbia nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Approfittando di fare affari con Vittorio, l'uomo è entrato a gamba tesa all'interno delle famiglie Conti e Guarnieri, ma molto presto verrà smascherato. Come anticipano gli spoiler, Vittorio verrà a conoscenza del tradimento di Marta e non rimarrà di certo con le braccia conserte.

Il direttore dell'atelier deciderà di affrontare Romagnoli in un duro scontro e successivamente raggiungerà la moglie a Parigi. Purtroppo l'incontro tra i due coniugi non avverrà in quanto Vittorio avrà un incidente. Tornerà infatti dolorante e, deluso dal comportamento della moglie, deciderà di non rivolgerle più la parola.