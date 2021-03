Daniele Liotti, attore protagonista della Serie TV Un passo dal cielo, ha rilasciato un'intervista a Telesette in cui ha parlato del suo personaggio, Francesco Neri, e di cosa accadrà in questa nuova stagione che andrà in onda in prima serata da giovedì 1 aprile ore 21:20 su Rai 1.

Francesco è un personaggio profondo, segnato da molte perdite e sfide. Raccontando del suo personaggio, Daniele invita gli spettatori ad abbandonare il vecchio ricordo di un Francesco cupo e nostalgico e di aspettarsi un grande cambiamento. La sesta stagione de Un passo dal cielo-I guardiani sarà ricca di emozioni. Non mancheranno infatti scene comiche del commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello e del suo amico e braccio destro Huber interpretato da Giammarco Pozzoli, così come non mancheranno casi avvincenti e nuovi amori.

Un passo dal Cielo, dov'è Emma?

Un particolare però non è sfuggito agli spettatori, che dal trailer hanno potuto notare l'assenza di un altro protagonista della serie, Emma Giorgi interpretata da Pilar Fogliati. La scena in cui Francesco saluta Emma dinanzi a una sua foto fa trapelare un evento scioccante. A tal proposito Daniele ha rivelato "Emma non c’è più. L’aneurisma che la minacciava se l’è portata via". A chiusura dell'ultima stagione infatti, Emma dopo aver perso il bambino scopre che la condizione del suo aneurisma si è aggravata ma nonostante questo la donna si vede felice e pronta a dare continuità a un lieto fine che la scorsa stagione ha fatto sperare.

Un passo dal Cielo, nuove possibilità per Francesco

La coppia Francesco ed Emma, che per tutti i suoi spettatori ha rappresentato l'emblema del vero amore, deve dirsi addio.

Infatti, la coppia dopo essersi sposata non ha potuto continuare il sogno di quella famiglia che avrebbe voluto essere. E come dice Daniele "Per lui [Francesco Neri n.d.r.] è tempo di rinascere esaudendo il desiderio di Emma".

Emma dunque non sparirà dalla vita di Francesco che, lasciato il corpo forestale, chiusa la baita sul lago e ritiratosi sulle vette delle Dolomiti venete, continuerà a essere una presenza attiva.

Infatti, Francesco per continuare a dare vita al sogno di Emma, ovvero portare un branco di lupi in Slovenia, continuerà a interessarsi di problematiche ambientali ma da civile andando sempre così in difesa delle sue montagne.

Infatti, dopo aver lasciato la baita Francesco si metterà in viaggio per portare i lupi di Emma in Slovenia, nel loro ambiente naturale.

La donna sarà presente in tutta la narrazione della fiction attraverso un continuo di flashback, ricordi ed eventi che sapranno sempre di amore.

A un Francesco cupo, triste e rancoroso seguirà un'evoluzione radicale che sorprenderà tutti gli spettatori, come dice Daniele, Francesco si sente pronto a ricominciare. Piuttosto che chiudersi alla vita, come più volte ha dimostrato, grazie al coraggio di Emma che nonostante la malattia e la perdita del bambino ha continuato a vivere, a realizzarsi, Francesco si aprirà a nuove possibilità, nuovi casi e chissà se ci sarà un lieto fine per Francesco Neri.

Come si vede dal trailer, Francesco non uscirà mai dalla forestale ma tornerà a suo modo quando nel bosco troverà tracce di nichel, sinonimo che delle scavatrici stanno deturpando le sue montagne.

Una vicenda molto più grande travolgerà Francesco e il commissario Vincenzo Nappi. Non resta altro che attendere la prima puntata per scoprire cos'altro riserva la nuova stagione.