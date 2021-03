Svolta nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 5 con le puntate che andranno in onda nei primi giorni di aprile. Vittorio scopre il tradimento di Marta grazie alla soffiata di Fiorenza, decisa a vendicarsi di Adelaide. Senza parole, decide di partire per Parigi. Poco dopo, una telefonata inquietante farà sprofondare Beatrice nella paura.

Guai anche per Marcello: Sergio Castrese farà il suo nome durante gli interrogatori e così il povero Barbieri verrà convocato in questura. Per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. E poi ancora Ludovica, ormai sul lastrico, sarà dubbiosa nei confronti di Adelaide, che sembra volerla fare sposare al più presto con un facoltoso ragazzo.

Vittorio scopre il tradimento di Marta, spoiler Il Paradiso delle Signore

Il momento è arrivato. Fiorenza manterrà ciò che aveva detto ad Adelaide. Non l'ha ascoltata e dunque si vendicherà. Come? Raccontando tutta la verità a Vittorio su Dante e Marta. Conti, incredulo e spiazzato davanti a quell'assurdo retroscena, non perderà tempo e affronterà il suo rivale in amore.

Dante Romagnoli non negherà nulla, anzi. Ribadirà a Conti di non voler rinunciare a Marta e, per dimostrare alla donna che ama i suoi sentimenti, le scriverà una lettera accorata.

Nel frattempo, Federico continuerà a cercare la compagnia di Ludovica, ignaro del fatto che la bella Brancia faccia ormai coppia fissa con Marcello. Anche in questo caso, un imprevisto cambierà le carte in tavola.

Marcello Barbieri rischia di finire in prigione

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo Castrese insinuarsi ancora nella vita di Marcello. Dopo la sua confessione alle autorità, emergerà la complicità di Barbieri nei suoi affari. Anche se dietro ricatto, aveva accettato di fargli da spalla.

Non si esclude quindi che Marcello possa finire in carcere.

Il fatto di essere convocato in questura lo metterà alquanto in allarme. A stargli vicino sarà Ludovica che, anche se non lo vuole ammettere, lo ama alla follia.

Cosimo in rovina, Gabriella trova una prova chiave

Ancora aperta la questione Cosimo Bergamini, in rovina dopo l'affare andato male con Umberto. Guarnieri vuole prendere possesso della sua azienda, con chiari fini.

A salvare Cosimo però potrebbe essere una lettera di suo padre Arturo, che verrà ritrovata da Gabriella.

Attenzione anche a Vittorio che, dopo il suo incidente, inizierà a stare male. A preoccuparsi per le sue condizioni di salute sarà Adelaide, che chiamerà un medico per sottoporre Conti ad esami più approfonditi. Sarà Beatrice ad occuparsi di lui, visto che Vittorio non avrà nessuna intenzione di perdonare Marta.