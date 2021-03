Al Paradiso delle signore è in arrivo una settimana molto movimentata. Secondo le anticipazioni dall'8 al 12 marzo al centro delle scene ci sarà Gabriella: la stilista sarà molto criticata a causa della sua ultima creazione e questo potrebbe mettere in pericolo l'economia del negozio del dottor Conti. Tra i protagonisti della settimana ci saranno anche Agnese e Armando che metteranno fine alla loro storia d'amore, dopo la sofferta decisione della moglie di Giuseppe. Irene andrà a vivere con Maria dopo l'ennesimo litigio con suo padre, mentre Marcello metterà in atto un piano per sbarazzarsi di Sergio Castrese.

Infine, Ludovica riceverà il prestigioso incarico di sostituire Fiorenza Gramini come vicepresidentessa del Circolo.

Vittorio sarà in grave difficoltà a causa delle critiche che faranno diminuire le vendite

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dall'8 al 12 marzo raccontano che Agnese arriverà ad una sofferta decisione. Dopo aver parlato con Don Saverio, infatti, la donna seguirà il consiglio del parroco e si dedicherà alla sua famiglia, mettendo da parte i suoi sentimenti per Armando. La donna parlerà con il magazziniere, mettendo fine alla loro storia d'amore e per Ferraris inizierà un periodo molto difficile, a causa della lontananza della donna che ama. Nel frattempo, al Paradiso arriveranno le prime critiche al nuovo abito di Gabriella.

Marta incoraggerà suo marito con un telegramma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 marzo rivelano che, durante la settimana, la prima persona che avrà un giudizio negativo sulla creazione della stilista sarà Maria Grazia Vettorazzo che solleverà un polverone. Le critiche all'abito saranno riportate anche dai giornali e la clientela inizierà a diminuire preoccupando seriamente Vittorio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'imprenditore cercherà una via d'uscita parlando con Umberto e Federico che gli suggeriranno un piano di recupero. Nel frattempo, il dottor Conti coinvolgerà Gabriella in un'intervista per difendere le sue scelte e cercare di far leva sull'opinione pubblica per salvare la situazione. Nonostante l'impegno di Vittorio, l'articolo giornalistico non risolverà i problemi del Paradiso, perché la parte più conservatrice della città protesterà davanti al grande magazzino, ma l'imprenditore non si arrenderà, incoraggiato da un telegramma in cui Marta gli manifesterà la sua vicinanza.

La tenacia di Vittorio sarà premiata e alla fine tutti i dipendenti potranno festeggiare il successo della campagna promozionale che riporterà i clienti in negozio.

Spoiler settimana 8-12 marzo: il Mantovano minaccerà di incendiare la caffetteria

Da quanto riportato nelle anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 12 marzo, inoltre, Irene litigherà nuovamente con suo padre e andrà via di casa. A trovare una sistemazione alla ragazza ci penserà Maria che, nonostante il loro rapporto non proprio idilliaco le offrirà un posto a casa con lei e Anna. Il Mantovano, invece, continuerà a perseguitare Marcello, minacciandolo di dare fuoco al bar e costringendo Salvatore a dormire nel locale pur di evitare il peggio. Ad aiutare suo figlio ci sarà Giuseppe che chiederà a un suo amico di fare la guardia all'attività dei ragazzi, ma Barbieri chiederà a Ludovica di lasciare Milano per calmare la situazione.

La signorina Brancia non seguirà il consiglio del suo amico e resterà a Milano, anche perché per lei ci sarà un'ottima occasione al Circolo: Adelaide le chiederà di sostituire la vicedirettrice del club. Marcello, nel frattempo, studierà un piano per liberarsi di Sergio Castrese e penserà di rivolgersi a Vinicio, una sua vecchia conoscenza, affinché lo aiuti ad incastrare il Mantovano. L'obiettivo di Barbieri consisterà nel fare in modo che Castrese venga colto con le mani nel sacco durante un furto al Circolo, ma il suo amico lo tradirà. Proprio quando il malvivente penserà di averla fatta franca, tuttavia, incontrerà sulla sua strada Dante Romagnoli