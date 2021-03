Mercoledì 3 marzo andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse informano che Gabriella promuoverà con grande entusiasmo la sua nuova collezione che prende spunto dalla moda londinese. Anche Maria apporterà delle novità nel suo look: la giovane sarta deciderà di giocarsi una carta per conquistare le attenzioni di Rocco. Arriverà a lavoro con un aspetto diverso e il giovane Amato rimarrà sbalordito. Ludovica intanto sarà con le spalle al muro a causa dei ricatti del Mantovano e chiederà aiuto a Marcello. Vittorio invece seguirà l'istinto di Gabriella darà vita alla nuova collezione intitolata "Un passo avanti", ispirata all'emancipazione femminile.

Ludovica chiede aiuto a Marcello

Nel corso del novantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso mercoledì 3 marzo 2021, al grande magazzino ci sarà fermento per il lancio di un nuovo look realizzato da Gabriella. La stilista, dopo essere stata a Londra per il suo viaggio di nozze è tornata con tantissime idee innovative dalla quale ha preso ispirazione. La giovane Rossi, oltre a cambiare pettinatura ha creato un abito stile "british" e sarà pronta a sponsorizzarlo con grande determinazione. Oltre a Gabriella anche la giovane sarta Maria apporterà dei cambiamenti nel suo aspetto. La signorina Puglisi deciderà infatti di adottare una strategia per conquistare il cuore di Rocco. Il giovane Amato infatti rimarrà piacevolmente senza parole, mentre Irene impazzirà di gelosia.

Nel frattempo Ludovica continuerà a essere sotto scacco dal Mantovano. L'uomo della malavita sarà a conoscenza del passato della contessina e non perderà occasione per ricattarla. La Brancia non potrà permettere che, proprio quando starà per riconquistare un posto nell'alta società, il Mantovano possa smascherarla. Ludovica disperata chiederà aiuto a Marcello, l'unica persona che conosce il suo problema e si mostrerà disponibile e pronto a confortarla.

Anna viene assunta come Venere

Le trame della puntata di mercoledì 3 marzo rivelano inoltre che Vittorio deciderà finalmente di seguire l'istinto di Gabriella e inserirà l'abito "british" della stilista all'interno della nuova collezione. Il nuovo slogan sarà "Un passo avanti", e si ispirerà all'emancipazione della donna. Intanto Anna, la cugina della Rossi, otterrà un impiego come Venere al grande magazzino.

La ragazza sarà veramente felice, avrà già istaurato un bellissimo rapporto con le sue colleghe e non perderà occasione per festeggiare insieme a loro. Salvatore intanto sembrerà aver dimenticato Gabriella. La sua ex fidanzata ha deciso di trascorrere il resto della sua vita con Cosimo, per questo motivo il giovane Amato dovrà mettersi l'anima in pace. A casa Amato invece, Agnese, Salvo e Rocco non potranno credere ai loro occhi: improvvisamente Giuseppe sarà cambiato: si mostrerà più gentile e disponibile con tutti.