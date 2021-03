La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i telespettatori. Con la puntata che andrà in onda il 2 aprile, terminerà un'altra settimana di emozioni all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni rivelano che salterà fuori la lettera che Arturo Bergamini aveva scritto prima di morire. Il padre di Cosimo aveva espresso i suoi sospetti su Umberto. A leggere per prima la missiva sarà Gabriella che non saprà se consegnarla al marito. Fiorenza intanto porterà a termine la vendetta contro Adelaide: metterà la pulce nell'orecchio a Vittorio sul rapporto tra la moglie e Dante.

Il dottor Conti dopo aver affrontato Romagnoli porterà per Parigi da Marta. Intanto Beatrice, mentre si troverà a casa, riceverà una chiamata inquietante.

Gabriella legge il contenuto della missiva

Nel corso del centoventesimo episodio, in onda venerdì 2 aprile 2021, Salvatore e Marcello dovranno affrontare un periodo burrascoso. La giovane Sofia darà le dimissioni e si troveranno in difficolta, senza una figura che si occuperà della preparazione dei dolci. Entrambi i ragazzi cercheranno di non abbattersi e si metteranno alla ricerca di una persona che sostituisca in fretta la giovane Galbiati. Nel frattempo Gabriella si troverà tra le mani una lettera inedita. La stilista non esiterà a leggere il contenuto e si renderà conto che il suocero, prima di morire, aveva espresso tutti i suoi sospetti su Umberto Guarnieri, chiedendo di indagare su di lui.

Gabriella a quel punto sarà scottata dalle parole di Arturo Bergamini e non saprà se far vedere la missiva a Cosimo. Quest'ultimo sarà alle prese con i saldo dei debiti, in seguito al fallimento della sua azienda.

Marcello viene denunciato dal Mantovano

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 2/4, Marcello verrà chiamato a presentarsi in questura.

Il giovane verrà accusato da Sergio Castrese per aver lavorato per lui, in alcuni dei suoi loschi giri. Il giovane Barbieri sarà angosciato, non riuscirà ancora a liberarsi del delinquente e si recherà da Ludovica in cerca di sostegno morale. Nel frattempo, all'interno del prestigioso locale milanese, Fiorenza continuerà a pensare a come vendicarsi di Adelaide.

Gramini inizierà a parlare con Vittorio di Marta e finirà per confessare del suo tradimento con Dante. Il dottor Conti a quel punto non si tirerà indietro: affronterà Romagnoli in un duro scontro, che non finirà benissimo. A quel punto, dopo aver avuto la conferma da parte dell'amante della moglie, Vittorio deciderà di raggiungere Marta a Parigi in cerca di spiegazioni. La sera stessa, Beatrice riceverà una chiamata molto preoccupante.