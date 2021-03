Da tempo si rincorrono voci circa la possibilità che Mediaset trasmetta due soap di origine turca il cui protagonista maschile è in entrambi i casi Can Yaman. L'attore di Istanbul sta vivendo un periodo d'oro e dopo essersi fatto conoscere in Italia nei panni di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore ha raggiunto il massimo della popolarità con Can Divit, l'affascinante fotografo di DayDreamer - Le ali del sogno. Se Mediaset attraverso un promo ufficiale ha reso noto che prossimamente verrà mandato in onda Bay Yanlis, con il titolo di Mr Wrong, secondo quanto rivelato da Fanpage, per il momento Inadina Ask non sarà visibile sulle reti italiane.

La trama di Amore Testardo

Se ben presto, probabilmente la prossima estate, le fan di Can Yaman lo potranno vedere nelle vesti di Ozgur accanto a Ezgi, interpretata da Ozge Gurel, in Mr Wrong (letteralmente 'Il signor Sbagliato'), purtroppo non potranno apprezzarlo in uno dei suoi primi personaggi. Infatti, Fanpage ha rivelato di aver saputo da fonti molto vicine a Mediaset che Inadina Ask, ossia Amore Testardo, non è stato acquistato dalla rete del Biscione. La serie turca, datata 2015, vede Yaman muovere i suoi primi passi nel mondo delle soap romantiche.

La trama di Amore Testardo, che conta 32 episodi nella lingua originale, narra le vicende di una giovane di nome Defne che non appena laureata comincia a lavorare presso un'importante azienda di programmazione.

La vita della ragazza viene stravolta non appena fa il suo ingresso in azienda: Defne, infatti, incontra il suo capo Yalin, interpretato per l'appunto da Can, che però non riconosce e scambia per una guardia di sicurezza. Da qui avranno vita una serie di equivoci che porteranno i due protagonisti a creare una forte intesa.

Il periodo d'oro di Can Yaman

La trama di Amore Testardo è di certo semplice ma di sicuro impatto sulle fan di Can Yaman, che oltre a vivere un momento d'oro sul lavoro, che lo porterà presto ad interpretare Sandokan, sta vivendo un ottimo periodo anche per ciò che concerne la sua sfera privata. L'attore è molto innamorato di Diletta Leotta e a dispetto di coloro che continuano a dubitare della veridicità dei sentimenti della coppia, il matrimonio tra i due non sarebbe poi così lontano secondo i più informati.

Frattanto in attesa di scoprire se alla fine Mediaset darà spazio anche a Inadina Ask nei suoi palinsesti, ai telespettatori non resta che attendere la messa in onda di Mr Wrong e concentrarsi sulle ultime puntate di DayDreamer, che ha da subito conquistato il pubblico italiano. La soap, che adesso andrà in onda da lunedì a sabato, probabilmente chiuderà i battenti a maggio e Can Divit cederà il posto allo scanzonato ed affascinante Signor Sbagliato.