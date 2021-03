L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi e modello Akash Kumar sta continuando a far parlare di sé. La polemica con Tommaso Zorzi, scaturita durante la seconda puntata del Reality Show, sembrerebbe non spegnersi più. In una diretta social con il Dj Cristian Marchi, Akash ha affermato di non aver nulla da chiarire con l'inluencer e di non dover fare nessuna pace con l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. Kumar ha parlato anche di Giovanna Abate, con la quale ha ammesso di essersi frequentato.

Le parole di Akash Kumar nei confronti di Tommaso Zorzi

Akash Kumar ,durante una diretta social, ha continuato ad esprimere il suo punto di vista in relazione al suo rapporto con Tommaso Zorzi.

La polemica con l'influencer è stata molto accesa e il modello ci ha tenuto di nuovo a dire la sua in merito: "Lo hanno messo lì, non è lui che decide", riferendosi alle parole che Zorzi gli ha rivolto in puntata. "Non devo far pace con Tommaso, ne parleremo in studio", è questa una delle frasi che Akash Kumar ha pronunciato, sollecitato in merito ad un futuro chiarimento con l'ex gieffino. L'ex naufrago, nei giorni precedenti, aveva avuto modo di attaccare ironicamente anche la conduttrice dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi: "Non so nemmeno chi sia".

Il rapporto con Giovanna Abate

Akash Kumar, dopo aver parlato di Tommaso Zorzi e dell'Isola dei Famosi è passato all'argomento Giovanna Abate. L'ex tronista di Uomini e Donne, nei giorni scorsi, aveva rivelato di aver avuto un flirt con il modello recentemente protagonista del reality show di Canale 5.

"Con Giovanna mi sono frequentato, chiuso un rapporto si fa un portone", sono state queste le parole di Akash Kumar in merito, l'ex naufrago ha anche polemizzato sostenendo che tutti stanno andando in televisione a parlare. Kumar ha voluto in poche parole sostenere che la Abate sia solamente in cerca di visibilità.

La polemica sul colore degli occhi di Akash: foto subito rimossa

Una delle polemiche divampate negli ultimi giorni, relativamente al modello di origini indiane, è quella sul colore dei suoi occhi. Akash per mettere a tacere i suoi detrattori che lo accusano di aver fatto ricorso ad una operazione per cambiare il colore degli occhi, ha postato una foto di un bambino di origini indiane accanto ad una anziana donna.

Il modello, nel commento, ha sostenuto che la donna immortalata fosse sua zia, facendo quindi capire agli utenti che quel bambino fosse proprio lui. La foto sembra però che circoli già da un po' in rete e, dal momento che le critiche si stavano facendo sempre più pressanti, Akash Kumar ha deciso di rimuovere l'immagine da Instagram.