Belen Rodriguez è tornata in televisione e si è raccontata in un'intervista a cuore aperto concessa a Mara Venier nel salotto di Domenica In. Tanti gli argomenti trattati, tra cui quello della rottura con Stefano De Martino, l'ormai ex marito della showgirl argentina e padre del primogenito Santiago. Ancora una volta, Belen non ha nascosto che la fine della sua relazione con Stefano è stato uno dei momenti più dolorosi della sua vita, ma adesso ha ritrovato di nuovo il sorriso con Antonino Spinalbese che quest'estate la renderà mamma per la seconda volta.

La verità di Belen Rodriguez sulla rottura con Stefano De Martino

Nel dettaglio, parlando della fine del suo matrimonio con Stefano, Belen ha ammesso che i bambini in queste situazioni si rendono conto quando i genitori ce la mettono tutta per ricucire i rapporti ma non va come si vorrebbe.

"E' stato frustrante. Quando Santiago ha vissuto questo ritorno ed ha capito che non andava, si è rassegnato", ha ammesso la Rodriguez nel corso della sua intervista, aggiungendo poi che Stefano continua ad essere un padre super-presente e innamorato follemente di suo figlio.

La showgirl poi non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui ha ricordato gli episodi del suo passato: da quando partì con l'Argentina con soli 180 euro in tasca, senza sapere cosa sarebbe successo in Italia, fino ad arrivare all'audio che le ha fatto recapitare sua mamma.

Le lacrime di Belen a Domenica In

A sorpresa, infatti, la mamma di Belen ha voluto mandarle un messaggio audio che l'ha fatta commuovere e la showgirl argentina ha subito sottolineato che oltre ad essere una mamma eccezionale è anche una nonna incredibile per il piccolo Santiago e lo sarà sicuramente per la baby in arrivo.

Una seconda gravidanza decisamente difficile rispetto alla prima: la showgirl, infatti, ha ammesso che questa volta è stato tutto più complicato e a causa delle nausee ha trascorso diversi mesi sul divano, a riposo assoluto, senza poter fare nulla.

Adesso, però, la situazione è migliorate e Belen ha ammesso nel salotto di Mara Venier, che non vede l'ora di poter avere tra le sue braccia la sua bambina.

Le parole di Belen sul nuovo fidanzato Antonino Spinalbese

A proposito del suo compagno Antonino Spinalbese, la Rodriguez ha ammesso che tra di loro c'è stato un colpo di fulmine: nel giro di poco tempo aveva capito di essersi innamorata di quel ragazzo semplice che aveva saputo far breccia nel suo cuore, rendendola di nuovo felice dopo la fine del suo matrimonio con Stefano.

Belen ha poi ammesso di non essere affatto una persona gestibile in maniera semplice: complice il fatto che ha saputo crearsi una sua indipendenza fin da subito, la showgirl argentina si è definita una persona "tosta".