Giovedì 18 marzo è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi con la collaborazione dall'Honduras dell'inviato Massimiliano Rosolino e con la presenza in studio dei due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (fresco vincitore del Grande Fratello Vip). L'influencer e cantante Elettra Lamborghini, invece, ha partecipato ancora in collegamento da casa.

La puntata inizia con una piccola gaffe della conduttrice che, parlando del televoto e rivolgendosi ai telespettatori, esordisce con 'Solo voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa'. Accortasi subito dell'errore Blasi ha sdrammatizzato con un sorriso, dicendo di aspettarsi un nuovo tapiro.

L'eliminato rimane su Paradise Island

I vip al televoto erano l'ereditiera Drusilla Gucci (votata nella prima puntata come meno preferita dai compagni Rafinados) e il visconte Ferdinando Guglielmotti (che aveva subito la stessa sorte nel gruppo dei Buriños).

Ad avere la peggio al televoto è stato quest'ultimo, ma all'insaputa dei suoi 'colleghi naufraghi', non ha abbandonato il reality, bensì ha raggiunto questa 'isola segreta', in cui ci sono due vip che stanno cercando di diventare provetti naufraghi, cercando di prendere dimestichezza con la vita sull'isola: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi. Il visconte Guglielmotti ha deciso di rimanere con loro.

Quattro nuovi naufraghi sbarcano sull'isola

Il cast dei concorrenti si arricchisce di quattro nuove presenze divise nei due gruppi principali che caratterizzano quest'edizione: i Rafinados e i Buriños.

In quest'ultima 'squadra' sono entrati la comica e attrice Valentina Persia e il conduttore Beppe Braida, mentre si sono aggiunti ai Rafinados l'attore Brando Giorgi e la vincitrice del programma Mediaset "La Pupa e il secchione" Myrea Stabile.

I nuovi arrivati si sono subito cimentati nella prova del tiro alla fune, che consentiva ai vincitori di permettere al proprio gruppo di mangiare a un banchetto con churros e cioccolata: hanno vinto i i Rafinados.

Zorzi stuzzica Akash e propone il Punto Z

Forte della partecipazione al Grande Fratello Vip, la presenza di Tommaso Zorzi all'Isola come opinionista era particolarmente attesa. Dopo una prima puntata in cui aveva pagato un po' l'emozione, Zorzi si è rifatto nella seconda puntata proponendo delle pagelle denominate 'punto Z'. In particolare Tommaso mostra poca simpatia nei confronti di Akash e gli dà zero come voto, affermando: "Zero simpatia, è arrogante e stratega".

Zorzi ha anche sottolineato poi la forza delle donne di quest'edizione e dice di aspettarsi parecchie litigate al femminile.

L'opinionista, poi, si rivolge direttamente a Kumar, chiedendo se abbia più nomi e quale sia la sua vera identità. Il modello, però, non ci sta e minaccia di non rispondere a quelle che ritiene essere solo polemiche (affermando "ho già chiarito in un altro reality").