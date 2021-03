Lunedì 15 marzo 2021 è iniziata l'Isola dei Famosi 2021. Alla guida del programma c'è Ilary Blasi, mentre inviato speciale dall'Honduras è l'ex nuotatore e medaglia olimpica Massimiliano Rosolino. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, invece, opinionista del programma in onda su Canale 5. Il reality è cominciato già con alcune discussioni e critiche, alcune delle quali non hanno risparmiato la partecipazione di Daniela Martani come naufraga. Proprio l'influencer lombardo, che ha trionfato nella casa più spiata d'Italia ha espresso un parere sulla romana: 'Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull'isola".

Iva Zanicchi su Daniela Martani: 'Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca'

Pungente nei confronti della 47enne anche Iva Zanicchi, opioninista del reality. La cantante ha dichiarato di voler vedere come si comporterà Daniela Martani quando crollerà e le daranno da mangiare una bistecca. Parole ed opinioni che in avvio di reality hanno provocato un certo scalpore. Iva non si è fermata e ha anche commentato il tuffo della naufraga chiedendosi cosa succederebbe nel caso in cui in acqua le finisse un pesce in bocca. La conduttrice del programma Ilary Blasi si è così rivolta ad un'amica della romana che era in studio presente insieme ad altri amici o parenti dei vari concorrenti.

Patrizia ha affermato che Daniela Martani è una donna molto tosta oltre che una persona bravissima con cuore.

L'amica della naufraga ha voluto evidenziare questo aspetto dell'ex hostess di Alitalia sottolineando che in alcune circostanze non viene compresa. Patrizia ha poi rimarcato che le due si conoscono da quasi un decennio e sono entrambe vegane, di conseguenza non mangiano mai della carne. Successivamente Iva Zanicchi, anche per sdrammatizzare, ha affermato che la sua battuta non voleva offenderla.

Vera Gemma su Daniela Martani: 'Penso sia nel posto sbagliato'

Ilary Blasi ha mandato in onda un video nel quale la stessa Daniela Martani ha affermato di sentire di avere una missione nel reality, ossia di convincere qualcuno dei concorrenti a diventare vegano come lei. In risposta alle parole della 47enne, la moglie di Francesco Totti ha mostrato il pensiero di Vera Gemma su di Daniela Martani come naufraga dell'Isola dei Famosi 2021.

L'attrice romana si è definita dubbiosa sulla partecipazione di una vegana in Honduras affermando che si trova nel posto sbagliato. Vera ha proseguito dichiarando che se Daniela dovesse esprimere una sua opinione quando pescheranno, le risponderà con gentilezza e tenteranno di convincerla anche a mangiare. Sopravvivere con i cocchi per Martani potrebbe essere complicato secondo il parere di Gemma.