Il day time dell'Isola dei Famosi andato in onda su Canale 5 ha generato apprensione circa lo stato di salute di Gilles Rocca. Il naufrago è stato costretto a lasciare Playa Burina per sottoporsi ad accertamenti medici e ciò dopo aver accusato un malore durante la notte. Gilles ha comunque voluto rassicurare i suoi compagni di avventura: "Ci vediamo presto dai".

Gilles Rocca ha un malore: lascia temporaneamente l'Isola

Gilles Rocca è stato costretto a lasciare temporaneamente l'Isola dei famosi, a causa di un non ben specificato malessere. Nel day time del reality andato in onda questo pomeriggio su Canale 5, i telespettatori lo hanno visto essere soccorso dai medici.

In seguito, il naufrago è stato portato via da Playa Burina per essere sottoposto a dei controlli. Il tutto come prevedibile, ha generato preoccupazione non solo nel pubblico da casa, 0ma soprattutto tra i suoi compagni di viaggio. Non si sa bene cosa stia accadendo a Gilles Rocca e, molto probabilmente se ne saprà di più in apertura della quarta puntata dell'Isola 2021, in onda il 25 marzo in prima serata.

Isola 2021, Gilles tranquillizza i compagni: 'Ci vediamo presto'

A distanza di dieci giorni dall'inizio del Reality Show, le condizioni di stanno facendo sempre più dure. In particolare, la squadra dei Burinos, di cui fa parte Gilles Rocca, non è ancora riuscita ad accendere il fuoco. Un fatto che aggrava ancor di più le condizioni su Playa Burina, visto che sino ad ora, i naufraghi non hanno avuto ancora la possibilità di cucinare un pasto caldo.

Sta di fatto che Gilles, poco prima di lasciare la spiaggia, ha voluto tranquillizzare gli altri concorrenti: "Tranquilli ragazzi, ci vediamo presto".

Isola 2021, anticipazioni: oggi l'ingresso di Andrea Cerioli

"Mi raccomando non farci preoccupare" hanno risposto i naufraghi mentre Gilles Rocca saliva sull'imbarcazione che lo ha portato via. A questo punto, il pubblico si domanda se il naufrago sarà presente o meno questa sera in puntata.

Sui social intanto, i fans temono che Gilles possa essere costretto al ritiro. Sarebbe in peccato, visto che il naufrago ha conquistato tutti. In attesa di capirne di più e di rivederlo ancora su Playa Burina, si viene a sapere che nella diretta di oggi 25 marzo, entrerà in gioco un nuovo concorrente. Si tratta di Andrea Cerioli, ex volto di Uomini e donne e Temptation Island.

Dalle anticipazioni, pare che la new entry sarà una sorta di premio per la squadra che vincerà una delle prove ricompensa.

L'appuntamento con l'Isola dei famosi è per oggi 25 marzo a partire dalle 21:30 circa su Canale 5, in compagnia di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.