All'Isola dei Famosi, Valentina Persia ha fallito il tentativo di accendere il fuoco che avrebbe garantito una vita migliore al gruppo dei Burinos. L'unico cerino a sua disposizione non è bastato e la naufraga, delusa e amareggiata per il fallimento, si augura che i suoi compagni non siano poi così arrabbiati con lei. A pochi giorni dall'inizio della loro avventura, i naufraghi sembrano già essere in difficoltà: 'Abbiamo davvero tanta fame', ha dichiarato Persia in un confessionale.

Isola dei famosi, Valentina Persia non riesce ad accendere il fuoco

All'Isola dei famosi il fuoco è da sempre di vitale importanza.

I Rafinados possono già preparare dei pasti caldi e cucinare il riso, mentre per i Burinos le cose sono ben diverse. Nella puntata di lunedì 22 marzo, hanno vinto un cerino per poter accendere il fuoco, dando l'incombenza per tale operazione a Valentina Persia. La naufraga però, ha fallito l'unico tentativo a suo disposizione, costringendo la sua squadra a continuare a mangiare cibo freddo. Ma cosa è a dato storto? Valentina Persia si è sfogata in un confessionale rivelando che il cerino era umido, motivo per il quale invece che far fuoco ha fatto solo fumo.

Valentina Persia amareggiata: 'Spero non siano così arrabbiati con me'

Valentina Persia sembra essere molto provata e si augura che i suoi compagni di avventura non siano poi così arrabbiati con lei: "So quanto è importante il fuoco, cambierebbe proprio la nostra Isola".

La naufraga sembra molto provata, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. La vita sull'Isola sembra essere più dura del previsto e, facendo riferimento anche agli altri naufraghi ha confessato: "Siamo tutti molto provati".

Isola 2021, Valentina Persia: Abbiamo davvero tanta fame'

A distanza di 10 giorni dall'inizio del reality, i concorrenti sembrano mostrare già i primi segni di stanchezza: "Abbiamo davvero tanta fame" ha dichiarato ancora Persia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La situazione soprattutto per i Burinos non sembra essere delle migliori. Novità di queste ultime ore il fatto che i due gruppi, Rafinados e Burinos, possono parlarsi attraverso la barriera. Questo però non sembra aver toccato più di tanto Valentina Persia, che ancora è delusa per il fatto di non avere il fuoco: "Li spio e vedo che hanno il fuoco, rosico e basta" ha dichiarato sconsolata la naufraga.

Una situazione che potrebbe cambiare già nella diretta del 25 marzo, dove i naufraghi potrebbero vincere magari un altro cerino. L'appuntamento con la nuova puntata dell'Isola dei famosi è previsto a partire dalle 21:25 su Canale 5, dove i il pubblico scoprirà chi tra Brando Giorgio e Francesca Lodo verrà eliminato. Si ricorda che il naufrago perdente, avrà la possibilità di rimanere in gioco su Parasite Island, dove attualmente vi sono Fariba e Ubaldo.