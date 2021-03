Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane che, in diretta tv a Live - Non è la D'Urso, ha messo in discussione la veridicità di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Durante la trasmissione del 14 marzo, il compagno di Antonella Elia ha dichiarato che in quel reality show ha soltanto "recitato un ruolo". Accuse gravi che questa mattina hanno spinto la Fascino della De Filippi a prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Pietro Delle Piane con tanto di frecciatina al vetriolo anche nei confronti della D'Urso.

Il comunicato Fascino dopo le gravi accuse mosse sul reality show Temptation Island

Nel dettaglio, la Fascino ha fatto sapere che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del compagno di Antonella Elia in merito alla sua partecipazione a Temptation Island, ha dato mandato ai suoi avvocati di procedere per vie legali contro Delle Piane, "al fine di tutelare l'immagine ed il buon nome della società stessa".

Inoltre, la società Fascino fa sapere che questo tipo di azione legale è stata necessaria e soprattutto è stata fatta "in difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma", da sempre campione di ascolti della prima serata di Canale 5 sia con la versione "Nip" che con la versione "Vip".

Nel comunicato stampa diffuso in queste ore sui canali social delle varie trasmissioni prodotte dalla Fascino di Maria De Filippi (tra cui Uomini e donne, oltre che Temptation Island) non manca una stoccata anche nei confronti di Barbara D'Urso che ieri sera ha accolto in studio Dalle Piane e Antonella Elia per un'intervista di coppia.

La frecciatina della Fascino di Maria De Filippi contro Barbara D'Urso

"Tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell'imminente denuncia", fa sapere la Fascino, aggiungendo che rimane lo stupore nel vedere che queste dichiarazioni siano state fatte all'interno di un programma in onda sempre sulle reti Mediaset.

Ieri sera, infatti, dopo le dichiarazioni del compagno di Antonella Elia sul programma Temptation island, la D'Urso ha subito cercato di stoppare l'argomento ed ha chiesto all'uomo di cambiare discorso e di non parlare di quel reality show nella sua trasmissione domenicale.

Barbara D'Urso si era dissociata in diretta

Poco dopo, però, Barbara D'Urso ha voluto fare un'ulteriore precisazione in diretta tv, prendendo completamente le distanze dalle affermazioni che erano state fatte da Delle Piane nel suo talk show.

"Lo sappiamo che non c'è copione" ha ammesso la D'Urso che, in questo modo, ha difeso l'operato della trasmissione di Maria De Filippi, aggiungendo che il compagno di Elia si sarebbe preso le responsabilità delle sue pesanti accuse mosse contro Temptation Island. Cosa succederà a questo punto? Per il momento D'Urso, dopo il comunicato stampa da parte della Fascino, non ha ancora proferito parola sui social.

Ma non si esclude che la conduttrice di Pomeriggio 5 possa fare ulteriormente chiarezza sulla sua posizione in merito al "caso Temptation Island" nel corso della puntata odierna del suo talk show in onda come sempre dalle 17:15 circa. Nel frattempo, il comunicato stampa della Fascino è stato condiviso sui social anche dall'autrice Raffaella Mennoia, capo-progetto di Temptation Island e di altre trasmissioni della De Filippi.