Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che per Steffy Forrester si avvicina un colpo di scena inatteso. Dopo svariati tira e molla con Liam, infatti, la dama pare essere pronta a convolare a nozze con un uomo completamente estraneo alla famiglia Spencer, stiamo parlando di John Finnegan.

Stando a quanto rivelato dalle trame statunitensi, pare proprio che quest'ultimo proporrà alla giovane di convolare a nozze con lui. Lei sarà disposta ad accettare? Nel frattempo, a breve in America ci sarà anche una temporanea uscita di scena della protagonista in quanto l'attrice che la interpreta è incinta.

La proposta di matrimonio di Finna Steffy in Beautiful

Secondo le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda in America nei prossimi giorni, vedremo che Steffy si troverà a chiudere definitivamente il capitolo Liam. Nello specifico, pare che il suo nuovo compagno Finn sia pronto a dichiararle amore eterno chiedendole di sposarlo. La donna è, attualmente, in dolce attesa e sono sorti anche dei disguidi in merito alla paternità del bambino. Steffy, in cuor suo, è fortemente convinta che il padre sia davvero Finn e sente anche che potrebbe dare alla luce un maschietto. Se così fosse, le piacerebbe chiamarlo come suo padre, ovvero, John Finnegan Jr e adoperando il diminutivo J. J.

L'uscita di scena di Steffy per la gravidanza dell'attrice che la interpreta

Ad ogni modo, le anticipazioni delle prossime puntate americane di Beautiful rivelano anche che scopriremo come si evolverà la gravidanza della donna e se il tutto procederà senza intoppi. Inoltre, Steffy sarà anche pronta a compiere un gesto d'amore molto significativo nei confronti del suo futuro marito.

Almeno per il momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito alla natura di quest'azione. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, poi, pare che presto in America avverrà anche un'uscita di scena della giovane Forrester. Questo avverrà a causa dello stato interessante in cui si trova l'attrice Jacqueline MacInnes Wood.

Il capitolo Liam è definitivamente chiuso?

Tuttavia, pare che l'assenza della protagonista non sarà molto lunga in quanto sono state registrate molte puntate in anticipato. Ad ogni modo, ciò che è emerso ci spinge a credere che il capitolo Liam sia definitivamente chiuso. Dopo numerosi tira e molla di cui ha fatto parte anche Hope, pare che gli autori abbiano deciso di far staccare, in modo definitivo, Steffy da tutta questa situazione. Anche il breve capitolo Wyatt e Bill sembreranno essere un lontano ricordo tra non molto tempo. Per assistere a queste dinamiche in Italia, però, bisognerà attendere ancora un po' di mesi a causa della distanza temporale esistente tra la messa in onda americana e quella italiana.