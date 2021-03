La notizia più chiacchierata della settimana è stata quella dell'intervista a Meghan Markle e al principe Harry, andata in onda in Italia il 9 marzo, ma risalente a due giorni prima. Se dapprima la sovrana inglese sembrava avesse scelto il silenzio, è invece poi arrivata la reazione della Regina Elisabetta, una reazione diversa da quello che il mondo si aspettava. Durante l'ora e mezzo di messa in onda, sono state molte le dichiarazioni shock dei due sposi sulla casa reale e sulla loro vita lì, e forse ci aspettavamo tutti una risposta dura da parte della Royal Family, ma in realtà le affermazioni che sono uscite si sono rivelate pacate e semmai un po' malinconiche.

L'intervista

Nella giornata del 9 marzo è emersa la prima reazione della Regina e della famiglia reale, attraverso un comunicato stampa di Buckingham Palace dal quale emerge la tristezza della sovrana inglese per la situazione del nipote e della moglie. Durante l'intervista, condotta da Oprah Winfrey per l'emittente americana CBS, la duchessa di Sussex aveva dichiarato che la sua vita a palazzo era diventata insostenibile, anche a causa di offese razziste, nei propri confronti e del suo primo figlio Archie. Pare infatti che, durante la sua prima gravidanza, un membro della casa reale abbia espresso titubanze sul possibile colore della pelle del nascituro. Una situazione al limite del vivibile, per Meghan, che ha addirittura pensato di togliersi la vita, dal momento che era stata emarginata e le era stato negato l'aiuto psicologico richiesto.

La reazione della Regina

Dopo le scioccanti parole della duchessa, non è tardata ad arrivare la reazione della regina Elisabetta e degli altri membri della famiglia reale, inclusa quella del principe William. La regina, stando a un comunicato di Buckingham Palace, si dice "rattristata", non arrabbiata come potevamo aspettarci dopo simili dichiarazioni (sebbene i due duchi abbiano avuto parole gentili nei confronti della sovrana).

Le parole del comunicato recitano proprio: "L'intera famiglia è rattristata dall'apprendere in pieno quanto difficili siano stati gli ultimi anni per Harry e Meghan" e che i sospetti di razzismo interni alla casa reale sono presi molto seriamente e saranno indagati. Nessun intento di voler tagliare definitivamente i rapporti con i duchi, anzi, si legge anche che Harry, Meghan e Archie continuano a essere membri amati della famiglia reale, nonostante lo strappo avvenuto qualche mese fa.

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan pic.twitter.com/APMFHOpzYG — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2021

Il comunicato reale: quasi delle scuse

Sarebbe già stato pronto lunedì sera un comunicato per rispondere alle accuse di razzismo mosse alla famiglia reale, ma solo ieri è stato firmato lo statement riportato sopra. La Regina ha voluto riflettere bene su cosa e come rispondere e il risultato è un comunicato breve, poche parole che sono tutto fuorché un annuncio di guerra, anzi, mettono in discussione i comportamenti della famiglia reale stessa, giacché si legge che gli atteggiamenti e i comportamenti razzisti che Meghan ha denunciato nell'intervista saranno privatamente discussi.

Dopo l'intervista, infatti, c'è stato chi credeva a una frattura insanabile, addirittura la stampa inglese parlava di una possibile revoca del titolo per i duchi, ma la risposta della famiglia reale è invece stata pacata e ponderata. Il dolore, la tristezza per le difficoltà che i duchi del Sussex hanno vissuto sono le prime parole che compongono il comunicato, come a voler dire "ci dispiace per quello che è accaduto" e magari, perché no, potrebbe essere il tentativo per la sovrana inglese, di ricucire lo strappo, benché Harry e Meghan sembrino non intenzionati a voler fare un passo indietro.