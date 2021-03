Quando mancano dieci giorni al debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il cast ha subito la prima defezione. Carolina Stramare ha rinunciato a partire per problemi di famiglia, e al suo posto è stato scelto un ragazzo conosciuto soprattutto per le partecipazioni ai programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne e Temptation Island Vip). Con una foto apparsa sul suo profilo Instagram, Andrea Cerioli ha fatto sapere di essere in isolamento in un albergo: tra pochi giorni volerà in Honduras e raggiungerà il resto dei naufraghi.

Il messaggio del futuro concorrente de l'Isola dei famosi

Risale a un paio di giorni fa lo sfogo tra le lacrime di Carolina Stramare: l'ex Miss Italia ha usato i social network per informare fan e curiosi del fatto che non sarà una concorrente de l'Isola dei Famosi.

Sebbene sia stata inserita nel cast ufficiale presentato sul web e sui giornali di Gossip, la modella ha fatto sapere che non partirà per l'Honduras per ragioni familiari.

La mancata naufraga, dunque, sarà presto sostituita da un personaggio che era finito tra le riserve della nuova edizione del reality-show, un ragazzo amato dal pubblico e soprattutto dalle donne.

Andrea Cerioli è stato immediatamente contattato per prendere il posto di colei che ha dato il primo forfait di quest'anno: da qualche giorno, l'ex tronista di Uomini e Donne è in isolamento in un albergo in attesa di volare dall'altra parte del mondo per iniziare l'avventura.

Nel cast de l'Isola dei famosi un amato ex tronista di U&D

I rumors che sono circolati in questi giorni su un suo possibile approdo a l'Isola dei famosi, hanno trovato conferma nel post che Andrea ha caricato su Instagram venerdì 5 marzo.

Nelle scorse ore, infatti, Cerioli ha condiviso con i fan uno scatto in una camera d'albergo e la seguente didascalia: "Ci sono, sono in smart working. Non sono stato rapito, ma magari fosse".

Anche se tra le righe, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che sta affrontando un periodo di quarantena in vista del viaggio che dovrà fare a breve.

Tutti i concorrenti del reality Mediaset, si sono sottoposti ad accurati controlli medici (comprese una serie di vaccinazioni obbligatorie) e ad un isolamento precauzionale per escludere un possibile contagio da Covid-19.

Il bolognese prenderà il posto della Stramare, la prima vip che si è ritirata dal programma sulla sopravvivenza ancora prima di volare dall'altra parte del mondo.

Anticipazioni sul debutto de l'Isola dei famosi

Lo sbarco di Andrea Cerioli in Honduras, potrebbe non avvenire nel corso della prima puntata. Il cast del reality ha già lasciato l'Italia, anche perché il debutto su Canale 5 avverrà lunedì 15 marzo, ovvero tra dieci giorni.

I 16 concorrenti della nuova edizione, sono stati presentati sui social network, ma qualcuno ha fatto storcere il naso al pubblico. La scelta di arruolare Daniela Martani, ad esempio, non è piaciuta a chi, come Selvaggia Lucarelli, pensa che l'ex gieffina abbia detto cose piuttosto gravi sul Coronavirus.

Il personaggio che quest'anno prenderà il posto di Alvin nel ruolo di inviato, è Massimiliano Rosolino, mentre le opinioniste fisse saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Si vocifera che Tommaso Zorzi abbia rifiutato la proposta di affiancare le due cantanti in studio perché concentrato su altri progetti televisivi.

La padrona di casa della nuova Isola, infine, sarà Ilary Blasi, che torna alla guida di un reality-show dopo quasi tre anni dall'addio al Grande Fratello Vip. La signora Totti presenterà il format sulla sopravvivenza due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì sera.