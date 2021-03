Tra le naufraghe protagoniste de L'Isola dei Famosi 2021 vi è Fariba, mamma di Giulia Salemi che in questi giorni sta facendo un "corso di sopravvivenza" accelerato per poter entrare a far parte del cast, come naufraga. Tuttavia, fin dalle prime ore in cui è approdata in spiaggia, Fariba non ha nascosto le sue difficoltà nel mettersi alla prova. La mamma di Giulia, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con una rovinosa caduta in acqua e adesso anche con la paura dei serpenti.

La mamma di Giulia Salemi terrorizzata all'Isola dei famosi

Nel dettaglio, le ultime news che arrivano dal daytime de L'Isola dei famosi 2021, rivelano che Fariba si è spaventata moltissimo nel momento in cui ha notato la presenza di un serpente che le si era avvicinato moltissimo.

La mamma di Giulia Salemi è apparsa fortemente spaventata da questo incontro che l'ha in parte destabilizzata, al punto da arrivare a dire che non avrebbe dormito questa notte.

Al suo fianco, per fortuna, vi era il naufrago Ubaldo e Marco Maddaloni, vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi trasmessa su Canale 5, il quale ha avuto l'incarico di "formare" la donna e il suo compagno di avventura per prepararsi ad affrontare al meglio l'avventura sull'Isola.

'Sto tremando' ammette Fariba spaventata all'Isola

"Guardatemi. Sto tremando. Secondo me vuole pungere. Devo superare questa cosa" ha ammesso la mamma della Salemi visibilmente spaventata da questo incontro fin troppo ravvicinato che aveva avuto col serpente.

Ma questo non è stato l'unico incidente di percorso che ha dovuto affrontare mamma Fariba in queste prime ore di permanenza sull'Isola dei famosi.

La donna, infatti, alla prima puntata è stata protagonista di una caduta in acqua che non è passata inosservata e fece spaventare anche la conduttrice Ilary Blasi, la quale si assicurò subito che la mamma della Salemi stesse bene.

Giulia Salemi assente in studio all'Isola dei famosi

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Fariba nel corso delle prossime settimane, in tanti si sono chiesti perché Giulia Salemi non era presente in studio alla prima puntata dell'Isola, trasmessa lunedì scorso.

Tutti i familiari/amici dei concorrenti in gara erano in studio per sostenerli a distanza, ma per Fariba non c'era nessuno. Con un "like tattico" messo su Twitter, Giulia ha lasciato intendere di essersi messa da parte per non intralciare il percorso di mamma Fariba all'Isola, proprio come aveva fatto la donna con sua figlia durante la lunga esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 5, dove ha trovato l'amore con Pierpaolo Pretelli.