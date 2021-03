A neppure 24 ore dalla fine della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, gli addetti ai lavori hanno diramato un importante comunicato. Uno dei naufraghi del cast, infatti, si sarebbe reso protagonista di un increscioso episodio, per questo si sta valutando l'ipotesi di punirlo con un televoto oppure con l'espulsione dal reality-show. Stando a quello che si vocifera in rete, a rischiare di più sarebbero Akash per aver definito "trash" il format Mediaset ed Elisa Isoardi per aver citato impropriamente Auschwitz.

Il comunicato della produzione dell'Isola dei Famosi

Venerdì 19 marzo, sui profili social dell'Isola dei Famosi è stato pubblicato un inaspettato messaggio.

Gli addetti ai lavori, infatti, hanno voluto informare i fan di quello che sta accadendo nel backstage: ci sono riunioni in corso per stabilire se e come punire un concorrente della nuova edizione del reality-show.

"La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri", si legge su Twitter, Instagram e Facebook nelle ultime ore.

Uno dei protagonisti del format sulla sopravvivenza, dunque, avrebbe fatto uno scivolone grave davanti alle telecamere, dicendo qualcosa che chi lavora per il programma non può far finta di non aver sentito.

Le teorie sul provvedimento all'Isola dei Famosi

Il comunicato diramato dalla produzione dell'Isola dei Famosi, non fa il nome del concorrente che si sarebbe reso protagonista di un episodio a tal punto increscioso da meritare una punizione.

Per questo motivo, in rete stanno circolando alcune ipotesi su chi potrebbe aver detto qualcosa di improprio nel corso della diretta di giovedì 18 marzo. Una teoria che sta impazzando sui siti di Gossip, è quella secondo la quale sarebbe stato Akash a catturare l'attenzione degli addetti ai lavori parlando male del programma al quale sta partecipando da meno di una settimana.

Mentre discuteva a distanza con Tommaso Zorzi, infatti, il modello ha tuonato: "Io sono fuori da queste dinamiche trash. Partecipo ai talent, non ai reality perché sono trash". Il ragazzo si è indispettito quando l'opinionista ha tirato fuori le polemiche che sono nate in questi giorni sui diversi nomi che avrebbe usato in tv: soltanto a Ballando con le Stelle, infatti, il giovane si è presentato come Akash.

Lo scivolone di Elisa all'Isola dei Famosi 2021

Un'altra naufraga che potrebbe aver detto una parola di troppo nel corso della diretta di giovedì, è Elisa Isoardi. Come riportano i blog di informazione in queste ore, la conduttrice ha usato un'espressione discutibile quando ha spronato i compagni d'avventura ad essere più allegri e propositivi.

"Non siate tristi, non siamo ad Auschwitz", ha detto la torinese mentre in Honduras c'era un confronto diretto tra i Burinos e i Rafinados, le due fazioni di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

La citazione storica in questione, potrebbe costare caro alla concorrente del reality-show: stando a quello che si vocifera in rete, sarebbero almeno un paio i provvedimenti disciplinari che gli addetti ai lavori potrebbero prendere nei confronti del vip che ha commesso un errore.

L'espulsione dal gioco o una nomination d'ufficio sarebbero le due punizioni più accreditate, soprattutto se si pensa che anche al Grande Fratello Vip 5 gli scivoloni dei concorrenti sono stati stigmatizzati in questi modi: la "cacciata" definitiva dalla casa o un televoto per chiedere al pubblico un parere su quanto sia stato grave l'episodio in questione.

Con ogni probabilità, però, la decisione sarà presa a ridosso della puntata di lunedì 22 marzo.