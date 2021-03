Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale su Canale 5 de L'Isola dei Famosi 2021 ma intanto circolano già un bel po' di retroscena su quanto starebbe accadendo nel dietro le quinte tra i concorrenti in gara. In questi giorni, infatti, i naufraghi protagonisti di questa attesissima edizione sono già partiti per l'Honduras e stanno iniziando a conoscersi in attesa dello sbarco previsto per lunedì 15 marzo. Tuttavia non sono mancati già i primi momenti di scontro: a quanto pare, infatti, tra Daniela Martani e Vera Gemma ci sarebbe stata già la prima lite.

Retroscena sull'Isola dei famosi 2021: c'è già la prima lite

A riportare questo retroscena sull'Isola dei famosi 2021 è stato il sito web di Davide Maggio, il quale ha fatto sapere che tra Daniela e Vera la situazione non sarebbe affatto delle migliori e che le due non se le sono mandate a dire durante il loro incontro avvenuto a Milano, poco prima della partenza per l'Honduras.

Martani, infatti, pare che abbia duramente rimproverato Vera Gemma perché si è presentata con una pelliccia. Da anni ormai, l'ex concorrente del Grande Fratello è un'animalista convinta e non riesce mai a trattenersi, partendo subito all'attacco.

Motivo per il quale c'è stato questo litigio verbale con Vera Gemma che, tuttavia, ha subito precisato che la sua pelliccia in realtà fosse sintetica.

Daniela Martani contro Vera Gemma: clima teso tra le naufraghe dell'Isola

A quanto pare Vera Gemma ha fatto presente alla sua compagna di viaggio all'Isola dei famosi che, prima di rimproverarla, avrebbe potuto chiedere spiegazioni invece di partire in quinta, sottolineando il fatto che con lei non avrà "vita facile" sulle spiagge dell'Isola dei famosi.

Insomma, se le premesse sono queste, c'è da scommettere che questa nuova edizione de L'Isola dei famosi promette scintille dal punto di vista delle dinamiche.

Le polemiche sulla presenza di Daniela Martani nel cast dell'Isola dei famosi

Intanto la presenza di Daniela Martani nel cast di naufraghi continua a far discutere. Dopo la durissima presa di posizione contro Mediaset da parte di Selvaggia Lucarelli, anche il presidente del Codacons ha bocciato categoricamente la partecipazione dell'ex gieffina al reality show condotto da Ilary Blasi.

Il Codacons, infatti, ritiene che in questo modo Mediaset rischia di far passare il messaggio sbagliato secondo il quale chi "non crede all'uso delle mascherine sul tema Covid-19, viene premiato, portandolo all'attenzione del pubblico".

E Martani, nei mesi scorsi, ha espresso sui social delle posizioni a dir poco discutibili su questo argomento così delicato e doloroso.