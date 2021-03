Gli spoiler della famosa soap opera Una vita sono ricchi di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 19 marzo Ursula si renderà conto di non potersi più fidare di Genoveva. La Salmeron, infatti, avrà in mente un diabolico piano per eliminare definitivamente la sua rivale. Nel frattempo Bellita organizzerà un evento benefico per aiutare Margarita, mentre Felicia avrà alcuni dubbi riguardo la nuova passione della figlia. Successivamente Santiago proporrà a Marcia di lasciare Calle Acacias per sempre.

Spoiler Una vita: Bellita organizza un evento per aiutare Margarita

Nelle prossime puntate di Una Vita Bellita deciderà di organizzare un evento benefico nel quale si esibirà Cinta. Frattanto Servante avrà una nuova idea per aumentare le vendite del negozio e la proporrà subito a Marcelina, ma la novità sembrerà creare alcuni problemi con Felicia e Lolita. Più tardi Ursula capirà che Genoveva sarà sul punto di tradirla, così per non farsi trovare impreparata dalla sua rivale comincerà a pensare subito alla prossima mossa da compiere.

Lolita gelosa di Antonito e Maite

Marcelina si troverà in concorrenza con Felicia e Lolita e i consigli di Servante risulteranno alquanto costosi per le sue tasche. Più tardi Genoveva incaricherà Fermin, un tirapiedi conosciuto in passato, di rintracciare una persona, con lo scopo di rovinare Ursula.

Lolita, invece, sarà triste e alquanto gelosa, poiché Antonito mostrerà un particolare interesse per Maite. Nel frattempo Felicia sarà infastidita dai discorsi troppo progressisti di Camino e incaricherà Emilio di andare nello studio della pittrice, per assicurarsi che sua figlia stia compiendo il suo dovere.

Margarita ha un malore

Il concerto benefico organizzato da Bellita sarà un successo: durante l'esibizione arriverà Margarita, la quale si commuoverà subito per l'intensità e la bravura dell'artista.

Poco dopo accadrà qualcosa di inaspettato, Margarita perderà i sensi all'improvviso. Frattanto Ursula indagherà sul conto di Fermin, ma Genoveva avrà in mente un particolare piano per screditare la Dicenta una volta per tutte: la Salmeron cercherà di dimostrare che Ursula è impazzita e che in realtà Fermin è soltanto frutto della sua follia. In seguito la Dicenta si intrufolerà a casa di Felipe e farà una strana telefonata a Bilbao.

Più tardi Bellita cercherà di stare al fianco di Margarita il più possibile, visto che la donna è stata colpita da un malore improvviso e la ricoprirà di attenzioni. Poco dopo la Del Campo si allontanerà alcuni istanti e al suo ritorno si renderà conto che Margarita è sparita.

Bellita preoccupata per Margarita

Bellita sarà notevolmente in ansia per la scomparsa improvvisa di Margarita, ma le preoccupazioni non dureranno molto: poco dopo la donna tornerà e chiederà scusa per il suo comportamento. Frattanto Emilio Pasamar interromperà la lezione di Camino e Maite per controllare che tutto vada per il meglio, ma sua sorella non la prenderà affatto bene, poiché si sentirà trattata come una bambina. In seguito Felicia chiederà a Lolita di provare a far ragionare Marcelina.

Santiago, invece, sarà sempre più innamorato di Marcia e proporrà alla donna di lasciare Calle Acacias per sempre, così potrà dimenticarsi quanto prima di Felipe. Infine, l'uomo chiederà una somma di denaro a Genoveva per lasciare il paese, ma la donna non accetterà di aiutarlo.