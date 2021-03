L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta sembra essere arrivata al capolinea. Nelle scorse ore, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di non seguire più su Instagram l'ex coinquilina. In un'intervista per SuperGuida Tv, la 60enne ha spiegato che in realtà neanche a lei interessa seguire quello che fa Tommaso sui social.

La reazione di Ruta

Tommaso Zorzi ha scelto di rimuovere il follow a Maria Teresa Ruta su Instagram. Il diretto interessato ha spiegato ai suoi follower che aveva bisogno di fare un po' di pulizia sul proprio account social.

Ruta ha commentato il gesto dell'ex coinquilino dicendo: "Io per ora non l'ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo".

Successivamente, Maria Teresa ha spiegato che anche lei dovrà fare una pulizia su Instagram perché spesso viene rimproverata di seguire troppe persone. Secondo la mamma di Guenda Goria, Tommaso ha deciso di non seguirla più sui social per un motivo estraneo ai fatti accaduti al Grande Fratello Vip. Come raccontato dalla diretta interessata, nella casa Zorzi lamentava il fatto di ricevere molte notifiche notturne. Ruta ha spiegato che il giorno passa il tempo a fare altre cose mentre la sera dedica qualche ora ai social: "Tommaso mi prendeva in giro per questo".

L'ex gieffina ha riferito che lei e Zorzi vivono su due mondi diversi: "Lui può fare quello che vuole".

Amicizia al capolinea?

Durante l'intervista il giornalista ha chiesto a Maria Teresa Ruta se l'amicizia con Tommaso Zorzi fosse giunta al capolinea.

La diretta interessata ha precisato di rimanere ferma sulla sua posizione. A detta della 60enne, l'ex coinquilino si è allontanato da lei per alcune cose che gli sono state riferite lontano dai riflettori. Al contrario Ruta ha sostenuto di avere sempre detto quello che pensava a Tommaso all'interno del reality show: "Nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico".

Per l'ex gieffina, la stanchezza aveva preso il sopravvento su Tommaso non facendolo più ragionare in modo lucido. Oggi, Maria Teresa non conosce ancora il motivo per la quale il web influencer si è allontanato da lei.

La replica a Stefania Orlando

In una recente intervista Stefania Orlando ha confidato di esserci rimasta male per il comportamento livoroso di Maria Teresa Ruta.

Alle dichiarazioni dell'ex coinquilina, la diretta interessata ha voluto dire di non avere mai avuto un atteggiamento del genere.

La mamma di Guenda Goria ha spiegato di avere visto Stefania e suo marito qualche domenica fa, dietro le quinte di Live Non è la D'Urso. Maria Teresa ha precisato che le due hanno scambiato due chiacchiere tranquillamente, senza alcun rancore.