La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy pur basandosi prevalentemente sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria e sul precario stato di salute della protagonista si appresta a proporre storyline dai toni decisamente più leggeri. Questo, almeno, è quanto dichiarato da Krista Vernoff in una serie di interviste rilasciate subito dopo la messa in onda del settimo episodio. In questo ambito rientrano, sicuramente, le ultime dichiarazione affidate a TvLine nella celebre rubrica "InsideLine" curata da Matt Mitovich. In questa occasione, la showrunner del medical drama ha fatto parzialmente luce sul futuro di Teddy e Tom e su quello che potrebbe rappresentare il prossimo triangolo amoroso.

Krista Vernoff conferma 'una certa scintilla' tra Cormac e Jo

I piani degli sceneggiatori per Cormac Hayes, inizialmente indicato come il prossimo interesse amoroso di Meredith Grey, potrebbero rivelarsi ben diversi da quanto ipotizzato inizialmente dai fan. Krista Vernoff, intercettata da TvLine, ha infatti lasciato intendere che il chirurgo pediatrico potrebbe inserirsi nella controversa relazione tra Jackson Avery e Jo Wilson. Se nel corso del settimo episodio i due medici hanno già avuto modo di interagire, non è escluso che questa "connessione" possa ulteriormente evolversi. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato la showrunner del medical drama a tal proposito: "Se avete notato una certa scintilla tra Cormac e Jo sappiate che non state immaginando nulla.

Di certo ho notato che c'è una certa connessione tra loro. Che si tratti di una scintilla o una semplice amicizia, penso sia importante per tutti i personaggi connettersi in modi diversi perché stiamo tutti stanno attraversando lo stesso momento".

Grey's Anatomy 17, la sceneggiatrice anticipa: 'Sono in arrivo episodi potentissimi'

Continuando con la sua intervista Krista Vernoff, che negli scorsi giorni aveva già parzialmente svelato il futuro di Teddy e Owen, ha voluto chiarire che quanto accaduto tra la dottoressa Altman e Tom Koracick nel settimo episodio di Grey's Anatomy avrà delle conseguenze.

Pur ribadendo che la relazione tra i due ex amanti si possa considerare definitivamente archiviata, la sceneggiatrice ha lasciato intendere che il cardiochirurgo risentirà profondamente dell'ultima conversazione. Questo, nello specifico, le dichiarazioni che la donna ha affidato a TvLine: "Nonostante Teddy e Tom siano finiti in tutti i modi in cui una coppia possa essere finita, le rivelazioni scioccanti di lei che ammette di non averlo mai amato si faranno ancora sentire.

Quanto accaduto rende libero Tom, ma è esattamente l'opposto per Teddy. Non abbiamo ancora affrontato la psicologia che le permette di trattarlo in quel modo e di trattare Owen in quell'altro modo, quindi stiamo per vedere degli episodi potentissimi che parlano proprio di questo".