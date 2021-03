Lunedì 15 marzo è iniziata su Canale 5 la nuova edizione del reality show di sopravvivenza l'Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi [VIDEO], chiamato per sostituire Elettra Lamborghini che è stata costretta a presenziare in streaming da casa per via della positività alla Covid-19.

La prima puntata del programma, arrivato alla sua quindicesima edizione, ha riscosso molto successo, ed è stata seguita da 3 milioni e 602 mila spettatori, collezionando uno share del 21.7%; a questa cifra si aggiunge anche il traffico social che ha generato interazioni per un totale di 1 milione e 600 mila utenti che su Twitter hanno reso virale l'hashtag Isola portandolo ad essere il trend più seguito della giornata a livello italiano.

I primi 16 naufraghi sbarcati in Honduras sono stati accolti da Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico di nuoto che ha preso il posto dello storico inviato Alvin. Mancano ancora all'appello Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida e Miryea Stabile che si paleseranno forse nella prossima puntata prevista per giovedì 18 Marzo.

I concorrenti presenti si sono divisi in due squadre, i Buriños e i Rafinados, composte rispettivamente dai più spartani Daniela Martani, Vera Gemma, Gilles Rocca, Awed, Paul Gascoigne e Francesca Lodo e dai più raffinati Angela Melillo, Drusilla Gucci, Roberto Ciufoli, Akash Kumar, Visconte Ferdinando Guglielmotti ed Elisa Isoardi.

Invece Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo sono rimasti confinati nella 'Parasite Island' in attesa di entrare a far parte della competizione vera e propria.

Le due squadre si sono subito sfidate in una prova di resistenza volta ad assegnare ai vincitori l'immunità, ossia la possibilità di non essere nominati nel corso della prima puntata. La sfida ha portato i naufraghi alla ricerca delle sacche contenenti i pochi effetti personali che gli è stato permesso portare sull'Isola e a trionfare è stata la squadra dei 'Burini' che, grazie a Gilles Rocca, si è intascata la vittoria.

L'incidente di Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli è stato involontariamente colpito alla spalla sinistra dal collega modello Akash Kumar mentre questi si stava tuffando in acqua durante la prova per aggiudicarsi l'immunità.

Ciufoli è stato prontamente assistito da Rosolino e dall'equipe medica presente sull'Isola che gli ha fasciato il braccio; tuttavia, siccome è sorta la necessità di sottoporlo ad analisi più scrupolose, il naufrago ha lasciato momentaneamente la spiaggia in attesa dell'ok da parte dei medici di tornare dai suoi compagni d'avventura.

Al momento non si sa ancora il verdetto dei sanitari e con molta probabilità dovremo aspettare la seconda puntata del reality per capire se il naufrago sarà in grado di proseguire la sua esperienza.

Non è il primo incidente di Ciufoli nel corso di un reality show: durante la sua precedente partecipazione al programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti Si può fare si era lesionato il tendine del bicipite mentre sosteneva una prova ed era stato costretto a ritirarsi.

Le prime nomination

I primi concorrenti ad essere nominati sono stati Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti; a decidere le nomination è stato il gruppo dei Buriños e i naufraghi più spartani hanno dovuto indicare le loro preferenze ad alta voce, anche se non sapevano di essere ascoltati dai Rafinados.

Inoltre, nel corso della prima puntata Carolina Stramare, l'ex Miss Italia in gara, ha comunicato la sua volontà di ritirarsi per motivi familiari accorsi appena la giovane ha messo piede in Honduras.

Al suo posto entrerà, probabilmente già giovedì prossimo, Miryea Stabile, la giovane vincitrice dell'ultima edizione del reality show Mediaset La Pupa e il Secchione e Viceversa finito poche settimane fa.

La puntata è stata infine caratterizzata dalla presenza di un flirt e dalle gaffe di Ilary Blasi; il Visconte Guglielmotti non ha perso occasione di mostrare il suo interesse nei confronti della collega Isoardi che, per il momento, non pare essere molto interessata. Ilary invece si è più volte impappinata e ha già sgridato l'inviato Rosolino reputato non particolarmente attento ad assistere i naufraghi arrivati sull'Isola dopo il tuffo dall'elicottero.

Nel complesso, la puntata ha ricevuto critiche molto positive e ha sicuramente rappresentato un momento di leggerezza in questo particolare momento storico, come ha fatto Sanremo la settimana scorsa.

La seconda puntata del reality show di sopravvivenza andrà in onda giovedì 18 marzo prossimo.