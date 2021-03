Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can dovrà affrontare tutti i problemi derivanti dal trauma subito durante l'incidente stradale. Il fotografo non ricorderà l'ultima parte della sua vita, tra cui tutta la storia d'amore con Sanem. Quest'ultima, addolorata, cercherà di aiutarlo durante la sua convalescenza. Intanto gli Aydin si sentiranno in colpa per ciò che è accaduto al fotografo.

Mevkibe e Nihat si sentono in colpa per l'incidente di Can e Sanem

A causa della commozione cerebrale conseguente il brutto incidente stradale, Can ha perso la memoria. Perlomeno, non ricorda i fatti più recenti della sua vita, tra cui la sua storia d'amore con Sanem.

Gli Aydin si sentiranno in colpa per ciò che è accaduto al fotografo infatti, quando è avvenuto lo scontro con il camion, Can e Sanem si stavano dirigendo da Nihat e Mevkibe, per cercare di appianare le divergenze dovute al loro giro in barca per il mondo.

I due coniugi si sentiranno in colpa: se solo avessero dato fin da subito il loro benestare al viaggio, forse non sarebbe successo niente. Mevkibe non resisterà a tale dolore, per questo si lascerà andare a un pianto liberatorio.

Can chiede a Sanem delle informazioni sulla sua vita

Intanto le condizioni di salute di Can miglioreranno repentinamente e per tale ragione potrà essere dimesso dall'ospedale. Per i medici il ritorno alla sua quotidianità potrà solamente accelerare la fase di recupero della memoria.

A ogni modo Sanem non lascerà Can un attimo da solo e i due in ospedale avranno un confronto. Il ragazzo, infatti, vorrà farle alcune domande sulla loro relazione e sulla sua vita.

Can le dirà che l'ultima cosa che ricorda è lui e suo padre seduti dietro le quinte del teatro dell'opera prima della festa per i 40 anni della Fikri Harika. Da quel momento in poi, nella sua testa, c'è il vuoto assoluto.

Allora lui le chiederà come si sono conosciuti e Sanem gli parlerà della fatidica notte del bacio al buio nella loggia del teatro, del suo lavoro in agenzia e del suo viaggio di un anno in barca.

Can viene dimesso dall'ospedale

Can verrà finalmente dimesso e verrà accolto nella tenuta di Sanem con una grande festa, ma il fotografo sarà un po' infastidito.

Il fatto di avere intorno a lui l'affetto di tante persone e il non ricordarsi niente lo fa stare male, così deciderà di trascorrere del tempo da solo per riposarsi un po'. A ogni modo inizierà a ricordare i primi dettagli della vita in agenzia, come la perseverante paura di CeyCey di essere licenziato e noterà anche una "strana" intimità tra Emre e Leyla, in quanto non sarà ancora al corrente del loro matrimonio, insomma: per Can inizierà una nuova fase della sua vita.