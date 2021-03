In queste ultime ore Deianira Marzano ha lanciato su Instagram, una indiscrezione riguardante Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, la coppia nata solo poiché settimane fa a Uomini e donne. Secondo l'influencer i due sarebbero in crisi e il loro amore sarebbe già giunto al capolinea.

Sophie e Matteo dopo U&D sono già in crisi?

Solo poche settimane fa Sophie e Matteo erano usciti insieme da Uomini e donne, decisi a viversi il loro sentimento lontano dai riflettori. Sulle riviste di Gossip e sui social, l'ex tronista ha più volte dichiarato di essere convinta di aver fatto la scelta più giusta. Con il passare dei giorni, Codegoni sta conoscendo meglio il ragazzo ligure ma le cose, stando a Deianira Marzano, non sembrerebbero andare proprio per il verso giusto.

Deianira su Sophie Codegoni e Matteo: 'Sta già finendo'

La notizia sganciata da Deianira è destinata a mettere in allarme i fan della coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Ma perché Deianira è convinta che tra Sophie e Matteo ci sia aria di crisi? Sul suo Instagram si legge: "Secondo me tra Codegoni e il ragazzo già sta finendo, perché stanno gettando le basi per annunciarlo". Nel dettaglio, Deianira ha notato un particolare che confermerebbe la sua ipotesi. Sophie infatti, in occasione della festa della donna, si è lamentata per non aver ricevuto nessun mazzo di fiori da parte del neo fidanzato, ma non solo. Il fatto che lui non sia accanto a lei, fa pensare che le cose non stiano andando come sperato.

Tra Sophie e Matteo è già finita? Deianira: 'Lei si è già stufata'

Resta il fatto che quanto dichiarato da Marzano sono solo sospetti e che, al momento non vi è nessuna conferma di una crisi in atto tra la neo coppia Codegoni-Ranieri. Sempre in riferimento ai due ex protagonisti di Uomini e donne, Deianira ha aggiunto un'altra sua supposizione. Secondo l'influencer infatti, Sophie potrebbe già essersi stancata di Matteo: "Lei si è già stufata...

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Non le sono arrivati manco i fiori". Avrà ragione Deianira Marzano? In effetti, in una recente intervista rilasciata da Sophie Codegoni a Nuovo TV, la giovane non aveva nascosto il fatto di discutere spesso con il fidanzato a causa delle distanze che li dividono. Lei attualmente vive a Varese, mentre lui a Genova, dove lavora presso l'azienda di famiglia.

Sul rotocalco diretto da Signoretti, Sophie, a tal proposito, aveva dichiarato: "Gli dico sempre di avvicinarsi a me". Un problema quello della distanza, unito alle differenze caratteriali tra i due giovani che, alla lunga, potrebbero realmente far scoppiare la coppia.