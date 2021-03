Meghan Markle e il principe Harry, suo inseparabile marito, hanno rilasciato a Oprah Winfrey un'intervista sulla loro vita come ex reali e le ragioni del loro passo indietro. Le prime anticipazioni parlano di una insostenibile pressione dei media e del timore che la storia di Diana, madre di Harry, si stesse ripetendo.

Armani e Cartier per il look firmato di Meghan

Studiatissimo il look di Meghan. In dolce attesa del secondo figlio, la duchessa di Kent appare sempre più tonda. Una circostanza che nulla toglie alla sua figura elegantissima, vestita dai migliori stilisti in circolazione. L'abito con scollo a V firmato Armani ha un valore di circa 3500 euro.

I bracciali, entrambi in oro, sono di Cartier.

In particolare balza all'occhio il bracciale con tennis di diamanti appartenuto a Diana, uno dei primi regali del principe Harry. Notevole anche il gioiello che la principessa porta al collo. Un filo d'oro con quattro ciondoli in acquamarina che alludono forse alla famiglia in rapido allargamento. Il brand in questo caso è Pippa Small, una firma inglese di gioielleria dal sapore etnico.

L'attesa per le scarpe décolleté Aquazzurra

Le scarpe sono delle décolleté Aquazzurra: brand made in Italy con boutique in Via Sant'Andrea a Milano. Una raffinatissima new entry del triangolo della moda. Le prime immagini teaser dell'intervista non hanno ancora permesso di apprezzarle appieno. Per ammirarle meglio sarà necessario attendere la messa in onda dell'intervista completa, attesa negli Stati Uniti per questo weekend.

L'intervista di Oprah Winfrey non è la prima occasione in cui è stato possibile osservare la vocazione della ormai ex duchessa per l'haute couture. Durante la seconda gravidanza, Meghan ha scelto alcuni degli stilisti più prestigiosi per le sue apparizioni televisive. Tra gli abiti che hanno lasciato il segno spicca certamente quello di Oscar De La Renta.

Una delicata fantasia di limoni, indossata con classe nonostante l'evidente pancione, in occasione di un evento Spotify.

Meghan, un guardaroba premaman da un milione di sterline

A fare i conti in tasca a Meghan ha pensato il Daily Mail, raccogliendo le immagini degli abiti indossati durante la precedente gravidanza. Il valore complessivo è stato stimato in un milione di sterline.

Fino ad oggi sono circolate solo poche immagini dell'intervista. In particolare, la domanda di Oprah Winfrey a Meghan: "C'è stato un punto di rottura in cui ti sei sentita silenziata?" è rimasta ancora senza risposta. Per conoscere la reazione di Meghan dovremo attendere la messa in onda del 7 marzo negli Stati Uniti.