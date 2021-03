Continua l'appuntamento settimanale con la soap americana Beautiful. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda da domenica 7 marzo a sabato 13 marzo rivelano che Hope deciderà d'ingaggiare Thomas nella sua azienda e i due inizieranno a lavorare insieme. Brooke sarà preoccupata per la scelta della figlia e cercherà di redarguirla: Thomas mira solo a lei. Liam, intanto, farà di tutto per smascherare il giovane Forrester: penserà di avere Zoe come complice e farla avvicinare a Thomas, solo così potrà capire le sue reali intenzioni. Thomas infatti, per far credere di aver cambiato carattere, bacerà Zoe davanti a Hope.

Liam vuole smascherare Thomas tramite Zoe

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, in onda da domenica 7 a sabato 13 marzo, Brooke sarà molto preoccupata al pensiero che la figlia possa tornare a lavorare con Thomas. La mamma della giovane Logan cercherà di metterla in guardia sul fatto che il ragazzo mira soltanto a tornare insieme a lei. Inoltre Brooke crede che il ragazzo abbia urgentemente bisogno di un aiuto, prima che la sua condizione di salute degeneri. Liam, nel frattempo, cercherà in tutti i modi di smascherare il giovane Forrester grazie all'intercessione di Zoe. Successivamente Hope sarà alla ricerca di uno stilista per la collezione "Hope for the Future", ma non riuscirà a trovare nessuna risorsa valida. Liam intanto penserà che Zoe possa essere la ragazza perfetta per capire le vere intenzioni di Thomas.

Il suo piano consisterà nel far assumere nuovamente Zoe alla Forrester Creations e farla avvicinare il più possibile a Thomas.

Hope assume Thomas per battere Steffy

Durante le puntate che verranno trasmesse dal 7 al 13 marzo, Thomas farà stancare tutti con i suoi comportamenti falsi, soltanto Steffy continuerà a credere alle parole del ragazzo. Brooke, nel frattempo, sarà avvilita davanti alla richiesta di Ridge, che le chiederà di dare una seconda possibilità al figlio.

Successivamente Thomas, per far credere che sta cambiando atteggiamento, farà assumere Zoe Buckingham e quando vedrà arrivare Hope bacerà la ragazza, ma tutti saranno diffidenti in merito alla sua mossa, che sia la sua ennesima strategia. Intanto Hope, dopo aver ottenuto il permesso di Liam, deciderà di assumere Thomas alla Hope for the future, ma solo ed esclusivamente per superare Steffy nella sfida di moda.

La giovane Logan, con questa mossa, non farà altro che far felice Thomas.