Cresce il Gossip intorno all'intervista di Harry e Meghan, che andrà in onda domenica 7 marzo sulla Cbs.

La regina la vedrà insieme al resto del pubblico televisivo di tutto il mondo: nessuna copia le è stata infatti inviata in anticipo. Deciderà quindi se e come rispondere solo dopo averla vista, hanno dichiarato i suoi portavoce. Lo riportano le testate britanniche Mirror e Daily Mail.

Per Harry e Meghan un'intervista senza riserve

Gli autori dell'intervista, rilasciata a Oprah Winfrey dalla nuova casa californiana, hanno per ora diffuso solo poche anticipazioni e trailer che hanno fatto scalpore.

Cresce l'attesa intorno a dichiarazioni definite "scioccanti" dal Daily News. Negli spezzoni, Meghan accusa tra l'altro "la Ditta" di "continuare a diffondere falsità" su di lei e il principe Harry.

È annunciata come un'intervista senza limiti e senza riserve, che esplorerà il conflitto tra Meghan e la famiglia reale. Secondo le anticipazioni di stampa, si tratta principalmente di un dialogo tra Oprah e Meghan, in cui la moglie di Harry ripercorre il suo difficile periodo come membro a pieno titolo della Royal Family. Il principe fa il suo ingresso verso la fine, limitandosi alla sua versione dei fatti sui rapporti con la stampa e annunciando i piani per il futuro. È probabilmente un modo per tenersi a distanza dalle dichiarazioni più esplosive della moglie ma è molto difficile pensare che possa funzionare.

Harry e William: conflitto in famiglia

L'intervista segue la decisione della coppia di lasciare sia il Regno Unito che il titolo di "altezze reali" e di trasferirsi dall'altro lato dell'oceano. Prima a Toronto poi in California.

Harry e il fratello erede al trono William avrebbero smesso da allora di parlarsi. Dopo aver lasciato il ruolo di membri a pieno titolo della famiglia reale, la regina ha imposto a Harry e Meghan l'abbandono di tutte le cariche nelle organizzazioni benefiche che dirigevano come altezze reali.

L'associazione di Harry e William è stata liquidata e tutte le responsabilità del fratello "ribelle" sono cadute sulle spalle di William.

Altre frizioni sono nate in seguito alle gravi condizioni di salute del nonno Filippo, il marito di Elisabetta. La famiglia reale avrebbe auspicato uno slittamento della messa in onda dell'intervista bomba, per rispetto del principe consorte e della preoccupazione che grava sulla famiglia.

Così non è stato.

Un amico dei duchi di Sussex ha dichiarato che Meghan non avrebbe mai chiesto alla CBS di ritardare la messa in onda dell'intervista e che la famiglia reale sta usando le condizioni del quasi centenario duca di Edimburgo per "imbavagliarla".

Nessuna cortesia per la regina: vedrà l'intervista di Meghan e Harry insieme a tutti gli altri

Fonti vicine a Buckingham Palace hanno dichiarato che la regina non ha ricevuto nessuna copia in anticipo. La coppia di ex altezze reali non ha ritenuto di mostrare la propria clamorosa intervista alla regina, nonna di Harry, prima che venga diffusa in tutto il mondo. Un gesto di cortesia che, probabilmente, Buckingham Palace attendeva.

Le ragioni del comportamento della coppia diventano chiare ascoltando l'ultima delle anticipazioni dell'intervista, diffusa solo ieri.

Meghan dichiara, in poche parole, tutta la propria insofferenza per le liturgie e le gerarchie di corte, felice di essersene liberata.

In un altro spezzone Oprah Winfrey chiede a Meghan quale sia stato il punto di rottura con la famiglia. Per il momento l'unica risposta è lo sguardo determinato della duchessa. Per conoscere la risposta tutti, compresa la regina Elisabetta, dovranno attendere domenica 7 marzo.

'Decideremo come rispondere dopo la messa in onda'

"Senior members" e funzionari della casa reale, interrogati sulla possibile risposta di Buckingham Palace all'intervista shock di Meghan e Harry hanno dichiarato che decideranno "se e come rispondere dopo la messa in onda dello show".

Ma il clima è già quello di uno scontro totale. Proprio in questi giorni Buckingham Palace ha aperto un'inedita indagine contro Meghan per bullismo verso i dipendenti della sua residenza.

Un'accusa che i duchi di Sussex hanno definito diffamatoria. È di oggi la notizia che la Charity Commission ha aperto un caso sulla associazione benefica di Harry e William per esaminare i criteri di conduzioni e l'aderenza alle leggi.

Buckingham Palace ha già cominciato a rispondere, con ampio anticipo sull'orario di messa in onda dell'intervista di Meghan e Harry.