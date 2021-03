La 71^ edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria dei Maneskin ma continuano le polemiche, anche relativamente alla serata delle cover avvenuta lo scorso giovedì: infatti c'è stato un botta e risposta a distanza tra Willie Peyote ed Ermal Meta.

Entrando nel dettaglio, Peyote in un'intervista aveva criticato il brano scelto per la serata delle cover di Ermal Meta, il quale a sua volta nella mattinata di domenica ha risposto in modo pungente.

Il commento di Peyote

Terminata la terza serata del Festival di Sanremo, Willie Peyote ha espresso la propria opinione sulla serata dedicata alla cover e ai duetti.

In un'intervista il cantante originario di Torino ha commentato la classifica che lo aveva visto protagonista sul podio insieme ad Ermal Meta e Orietta Berti.

Il diretto interessato ha affermato: "I Maneskin sono stati i migliori, io mi chiamo fuori da questa cosa". Dopo avere spiegato che avrebbe ceduto la sua terza posizione alla band romana, Peyote non si è detto d'accordo con il primo posto occupato da Ermal Meta nella serata delle cover: "Non se lo merita per niente". Il cantautore ha precisato di non avere nulla contro l'autore del brano "Un milione di cose da dirti". Tuttavia, non ha condiviso la mossa di portare all'Ariston il brano "Caruso" nel giorno del compleanno di Lucio Dalla: "E' una scelta veramente, ruffiana per come la vedo io".

In un secondo momento Willie Peyote ha rincarato la dose: "Annalisa in confronto è il vulcano dell'Etna in eruzione".

La replica di Ermal Meta

L'attacco di Willie Peyote non è passato inosservato al diretto interessato. Una volta terminato il Festival di Sanremo, Ermal Meta ha deciso di replicare al collega con un post sui social.

Su Twitter, il cantante 39enne ha esordito: "Caro Willie voglio farti un dispetto e dirti tutto quello che penso".

Ermal ha riferito di non avere nulla contro il suo collega e di ritenerlo un bravo artista. La cosa che lo ha infastidito sarebbe più che altro il modo in cui è arrivata la critica: "Eravamo a distanza di due metri nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco". Infine, il terzo classificato di Sanremo ha tagliato corto: "Buona fortuna e buona musica".

La top ten definitiva del Festival di Sanremo

Il podio della 71^ edizione del Festival di Sanremo ha incoronato i Maneskin come vincitori, Francesca Michielin con Fedez al secondo posto ed Ermal Meta al terzo posto.

Al quarto posto è arrivato il duo formato da Colaspesce e Dimartino con. Irama si è posizionato quinto, mentre Willie Peyote è arrivato sesto. A chiudere la top ten definitiva ci sono Annalisa, settima con “Dieci”, Madame ottava con il brano “Voce”, Orietta Berti nona con “Quando ti sei innamorato” e Arisa decima con “Potevi fare di più”.