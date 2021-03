Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV Svegliati amore mio, che ha segnato il ritorno in prime time di Sabrina Ferilli. Una fiction molto attesa dal pubblico, che racconta il dramma vissuto in prima persona da una 'mamma coraggio' di nome Nanà, interpretata proprio dall'attrice romana. I colpi di scena non mancheranno nel corso della seconda puntata in onda mercoledì 31 marzo, a partire dalle ore 21:30 circa su Canale 5: Nanà infatti si ritroverà a combattere contro il "mostro" che ha ridotto in fin di vita sua figlia.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di 'Svegliati amore mio' di mercoledì 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di "Svegliati amore mio" in programma mercoledì prossimo in prime time, rivelano che Nanà porterà avanti la sua indagine per cercare di scoprire tutta la verità su quanto è accaduto a sua figlia Sara.

La difficile battaglia di questa "mamma coraggio" entrerà nel vivo e, il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli, si ritroverà a dover combattere contro un temutissimo mostro: l'acciaieria da cui proviene l'inquinamento che ha ridotto in gravissime condizioni la sua bambina, la quale si è trovata di punto in bianco a lottare tra la vita e la morte.

Sara si risveglia dal coma ma è malata: trama 'Svegliati amore mio'

Le anticipazioni di questa seconda puntata di "Svegliati amore mio," rivelano che per Nanà ci sarà una prima buona notizia. La sua amata Sara si risveglierà dal coma ma, al tempo stesso, subirà un nuovo duro colpo.

I genitori della ragazzina, infatti, scopriranno che Sara è malata di leucemia. La dottoressa Placido, che sta curando la figlia di Nanà, informerà la donna che questa malattia potrebbe essere causata proprio dall'inquinamento provocato dall'acciaieria Ghisal.

Sergio si ritrova a rischiare la vita nella seconda puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della prossima puntata in programma mercoledì 31 marzo su Canale 5, rivela che Sergio si ritroverà a mettere in pericolo la propria vita per salvare un operaio.

Insomma, sarà un secondo appuntamento decisamente da non perdere quello con "Svegliati amore mio", una fiction targata Mediaset che ha tutte le carte in tavola per raggiungere il successo delle seguitissime serie trasmesse in questo periodo su Rai 1.

La stessa Sabrina Ferilli, in una serie di recenti interviste, ha ammesso di essere orgogliosa di aver potuto vestire i panni di questa super-mamma, che combatterà con tutta sé stessa per ottenere la giustizia che merita e per fare in modo che nessun altro si ammali, così come è capitato a sua figlia. Il pubblico apprezzerà la serie? All'Auditel l'ardua sentenza finale