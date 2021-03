Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Vanessa (Jeannine Gaspár) non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Robert (Lorenzo Patanè) finendo per esternarli esplicitamente, ma si renderà conto che Saalfeld non ricambierà il suo amore. Sonnbichler, inoltre, assisterà allo sbocciare dell'amore tra il suo capo e Cornelia e, come se non bastasse, dovrà fronteggiare un infortunio fisico che potrebbe mettere fine alla sua carriera. Vanessa subirà quindi un intervento chirurgico ed a sostenerla nella convalescenza ci sarà Max (Stefan Hartmann), con il quale nascerà una bella amicizia.

Sonnbilcher, però, finirà per innamorarsi di Richter ma si accorgerà presto che l'uomo non prova i suoi stessi sentimenti.

Vanessa subirà un infortunio che potrebbe segnare la sua carriera

Gli spoiler della soap opera tedesca anticipano che Vanessa non riuscirà più a celare il suo amore per Robert finendo per esternarli esplicitamente, ma non ci metterà molto a capire che il suo capo non prova gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Amareggiata dalla scoperta di non essere ricambiata, Sonnbilcher deciderà di dimenticare Saalfeld.

Gli imprevisti per Vanessa non si fermeranno qui, difatti la ragazza subirà la rottura del menisco, un tremendo infortunio che potrebbe mettere fine alla sua carriera. Sonnbilcher si sottoporrà ad un intervento chirurgico che, anziché essere risolutorio e rassicurarla per il proseguo della carriera, risulterà disastroso facendole cadere il mondo addosso.

Max starà accanto a Vanessa nella convalescenza post-intervento

Le trame tedesche di Tempesta d'amore svelano che Max starà accanto a Vanessa nella convalescenza post-intervento chirurgico, aiutandola a ritrovare voglia di vivere e buonumore. Così, tra Max e Vanessa nascerà una bella amicizia che poco dopo si trasformerà in qualcosa di più.

Sonnbilcher, a quel punto, capirà di aver messo una pietra sopra ai sentimenti per Robert e di essersi innamorata di Richter.

Max, però, parrà volersi solo "divertire" senza provare il medesimo trasporto emotivo di Vanessa nei suoi confronti.

Per la nipote di Alfons, l'ennesimo due di picche sarà davvero duro da sopportare, così da respingere Max ogni qual volta starà per avvicinarsi a lei.

Facile intuire come, non essendo sulla stessa lunghezza d'onda, Richter finirà per virare su nuovi lidi amorosi.

Max, infine, si innamorerà di un'altra donna, spezzando ancora una volta il cuore della bella Vanessa.