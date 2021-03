Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 circa su Rete 4 e in streaming su MediasetPlay. Le trame tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt, raccontano che Tim Degen proporrà che siano i comproprietari del lussuoso hotel a dare in prestito le loro quote per salvare il Fürstenhof, ma Ariane Kalenberg controbatterà asserendo di aver utilizzato le sue quote per sistemare l'impianto elettrico e per aiutare Selina von Thalheim. Christoph Saalfeld, non credendo alle parole di Kalenberg, cercherà nella stanza della donna qualche indizio e troverà la prova che stava cercando, ovvero una sua camicetta sporca di fuliggine, nel frattempo Steffen Baumgartner farà la sua proposta di matrimonio a Franzi Krummbiegl e la ragazza accetterà di buon grado.

Franzi, poco dopo, dirà a Tim che convolerà a nozze con Steffen e il ragazzo, seppur apparentemente sereno, morirà dentro dopo aver appreso la notizia.

Christoph perquisirà segretamente la stanza di Ariane in cerca di prove per incastrarla

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore anticipano che Tim proporrà che siano i comproprietari del lussuoso hotel a dare in prestito le loro quote per salvare il Fürstenhof. Ariane, però, esordirà annunciando di aver utilizzato le quote di sua proprietà per aiutare finanziariamente Selina e per sistemare l'impianto elettrico dell'hotel.

Christoph, udite le parole di Kalenberg, nutrirà diversi dubbi sulla veridicità e perquisirà segretamente la stanza di Ariane, sperando di trovare delle prove per incastrarla.

Mentre sarà intento nella ricerca, però, Selina lo coglierà in flagrante.

Paul, successivamente, inoltrerà ad Ariane la richiesta di prendersi un congedo non retribuito per poter fare il viaggio in giro per il mondo assieme a Michelle e al ritorno dallo stesso poter conservare il lavoro come preparatore atletico nell'hotel.

La dark lady rifiuterà in un primo momento la richiesta di Lindbergh, ma quando l'uomo minaccerà di dimettersi Ariane tornerà sui suoi passi dando il proprio benestare.

Successivamente, Michael farà un'allettante proposta lavorativa a Paul, il quale se decidesse di accettare dovrebbe rinunciare al viaggio con Michelle.

Franzi accetterà la proposta di matrimonio di Steffen

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Steffen vorrà sorprendere Franzi con una torta olandese ma, a causa di un fraintendimento, la ragazza riceverà una torta nuziale che la lascerà stupita.

Franzi, a quel punto, comincerà a sospettare che il suo amato voglia avanzarle una proposta di matrimonio.

Werner, intanto, sarà disperato, perché non vedrà ulteriore via d'uscita dal vendere le sue azioni del Fürstenhof.

Christoph, preso con le mani nel sacco da Selina, confesserà alla sua amata di essere in cerca di prove per incastrare Ariane e poco più tardi troverà una camicetta sporca di fuliggine che potrebbe fare al caso suo. Anche in questa occasione, però, la diabolica Kalenberg riuscirà a far sembrare Christoph il menzognero.

Franzi, in seguito, accetterà la proposta di matrimonio da parte di Steffen e i due innamorati cominceranno subito a organizzare la cerimonia di nozze.

Krummbiegl, poco dopo, dirà a Tim che convolerà a nozze con Baumgartner e Degen, seppur apparentemente sereno alla notizia, parrà morire dentro.

Michelle, nel frattempo, verrà a conoscenza della decisione di Paul di rifiutare la ghiotta occasione professionale propostagli da Michael per partire con lei in giro per il mondo. Così, galvanizzata dalla dimostrazione d'amore di Paul, Michelle deciderà di annullare l'agognato viaggio.

Werner, infine, noterà che suo fratello André si dimostrerà maggiormente compassionevole nei suoi riguardi rispetto al trambusto che sta investendo il lussuoso hotel.