Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4. Le anticipazioni della soap opera tedesca raccontano che Andrè (Joachim Lätsch) svelerà a Werner (Dirk Galuba) di essere demoralizzato per non riuscire a eguagliare il successo delle torte di Linda, così i due fratelli decideranno di acquistare la pasticceria della Baumgartner. Rosalie (Natalie Alison), intanto, origlierà la conversazione tra Werner e Andrè e sceglierà di presentare un'offerta più alta per il Cafè Liebling riuscendo a convincere Christoph a vendergli l'attività. La Engel, sprovvista della somma per l'acquisto della pasticceria, proverà a ottenere il denaro entrando in affari con Andrè ma lo chef rifiuterà la proposta.

Rosalie, spalle al muro, deciderà di addentrarsi furtivamente in pasticceria per rubare le ricette, ma Andrè la coglierà con le mani nel sacco.

Rosalie vorrà comprare il Cafè Liebling ma non avrà il denaro

Le trame tedesche di Tempesta d'amore anticipano che Andrè confiderà a Werner di essere giù di morale per non riuscire ad ottenere il medesimo successo delle torte di Linda. I due fratelli, per aggirare il problema sceglieranno di presentare un'offerta per la pasticceria, così da mettere le mani sulle ricette della Baumgartner per rivenderle su larga scala.

Rosalie, però, origlierà la loro conversazione e deciderà di battere sul tempo il Konopka presentando un'offerta superiore per acquistare il Cafè Liebling. Linda, nel mentre, incaricherà Christoph di scegliere la proposta economica migliore per vendere l'attività, e il Saalfeld opterà proprio per l'allettante offerta di Rosalie.

Peccato, però, che la Engel non disporrà della somma proposta e, nello scopo di ottenerla al più presto proporrà ad André di entrare in affari con lei. Il piano di Rosalie prevede che lei si occupi del marketing, Andrè gestisca il business e Werner fornisca il capitale necessario.

Rosalie si introdurrà furtivamente in pasticceria per rubare le ricette

Gli spoiler tedeschi della soap opera evidenziano che Andrè rifiuterà senza batter ciglio l'infingarda proposta di mettersi in affari avanzata da Rosalie. La Engel, per continuare a ingannare Konopka, gli dirà di aver avuto una premonizione sul suo rifiuto e gli proporrà un "rituale" magico per ristabilire la fiducia tra di loro, riuscendo a convincere André che sia una buona idea.

Successivamente, Rosalie deciderà di introdursi furtivamente in pasticceria così da rubare i segreti delle torte e sostituirli con alcune ricette dozzinali trovate sul web, ma Andrè coglierà la donna con le mani nel sacco.